Pisa, D'Angelo: "Se giochiamo come sappiamo ce la possiamo fare"

26-05-2022 23:13

Il tecnico del Pisa Luca D’Angelo ha parlato dopo il ko per 2-1 contro il Monza nella finale di andata dei playoff di Serie B: “Sull’1-0 abbiamo fatto meglio del Monza creando tanto, il raddoppio è stato un po’ inaspettato. Abbiamo rischiato di prendere il terzo gol, è stato bravo Nicolas e poi abbiamo trovato il gol in maniera meritata”.

Domenica il ritorno: “La partita l’abbiamo giocata come si doveva e adesso aspettiamo la gara di domenica. Mi aspetto che la squadra giochi come sa perchè se riusciamo a farlo abbiamo le possibilità. Lucca? Se arriva a calciare in porta due o tre volte vuol dire che il gol lo aspetta”.