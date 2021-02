Pisa-Empoli, D'Angelo elogia la capolista

Reduce dal colpaccio in casa del Monza, il Pisa non può rilassarsi perché l’avversario della quinta di ritorno è l’Empoli capolista.

Nella conferenza stampa di vigilia il tecnico dei nerazzurri Luca D’Angelo ha elogiato le qualità degli azzurri, rivendicando però anche il buon momento della propria squadra:

“In questa settimana abbiamo lavorato molto bene – le parole del tecnico abruzzese riportate dal sito ufficiale del Pisa – sono convinto che i miei ragazzi abbiano tutte le possibilità di giocare una grande partita, anche perché solo così possiamo puntare a portare a casa l’intera posta in palio contro la squadra che in questo momento rappresenta il meglio del campionato per quanto dice la classifica e per quanto fatto vedere in campo. L’anno scorso abbiamo perso due volte contro l’Empoli senza mai meritare la sconfitta, mentre nella gara di andata i nostri avversari hanno giocato meglio e hanno vinto giustamente

La zona playoff non è lontana, ma D’Angelo non pensa alla classifica: “Inutile adesso fare calcoli, dobbiamo fare più punti possibile per affrontare le prossime partite con ancora maggiore voglia e determinazione“.

OMNISPORT | 19-02-2021 19:14