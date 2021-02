Pisa, Gemmi fa il bilancio del mercato

Il Pisa fallisce l’appuntamento con la seconda vittoria interna consecutiva non andando oltre lo 0-0 interno contro il Frosinone nel recupero della 16a giornata.

Sorpasso mancato sui ciociari, quindi, e zona playoff che resta distante, ma il direttore sportivo Roberto Gemmi, che ha parlato al termine della gara, si dice soddisfatto: ”Siamo contenti per la prestazione anche perchè abbiamo giocato pochi giorni fa, anche se il risultato non ci soddisfa appieno” le sue parole riportate da ‘Tuttopisa.com’.

L’occasione è stata buona anche per un bilancio sul mercato appena concluso: “La classifica evito di guardarla, è troppo presto. Conta quella finale. Avremo tante gare ravvicinate in un periodo dove i campi sono pesanti e ci sarà poco tempo per recuperare”.

“Nel mercato di riparazione si vanno a risolvere errori, mentre noi abbiamo cercato di migliorare la squadra o inserire caratteristiche diverse. Ci abbiamo provato, abbiamo migliorato la squadra, poi sarà il campo a dire se abbiamo fatto bene. Io sono fiducioso”.

OMNISPORT | 02-02-2021 17:54