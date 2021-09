Pisa in volo, D'Angelo non si nasconde

Nascondersi? Il Pisa non ha nessuna intenzione di farlo

Dopo la quinta vittoria su cinque partite, contro la corazzata Monza, il tecnico dei nerazzurri Luca D’Angelo spende elogi per la propria squadra e manda in sollucchero i tifosi che sognano in grande:

“Non ho fatto il militare, figuriamoci se posso fare il pompiere – le parole dell’allenatore abruzzese – non gestisco queste situazioni, penso al campo. Non dobbiamo nè frenare nè accelerare, ma giocare come fatto fin qui”.

“Abbiamo fatto una bellissima partita contro una squadra forte e ben organizzata. Abbiamo meritato di vincere. Il rammarico forse può essere quello di non averla chiusa prima in superiorità numerica, poi dopo il gol di Mota è stato normale soffrire un po’ di sofferenza”.

Ci sono anche elogi per i singoli: “Nagy e Cohen sono giocatori abituati a giocare determinate partite, siamo molto soddisfatti della loro prestazione. Sibilli ha fatto un gran gol e ne poteva fare altri, ma si è intestardito in alcune situazioni, però ha giocato una partita straordinaria sotto il punto di vista calcistico e temperamentale”.

