Pisa, la rabbia di D'Angelo: "Ancora penalizzati"

Il Pisa cade in casa della Cremonese e rallenta l’ascesa verso le zone alte della classifica.

Sotto di due reti dopo dieci minuti, ai nerazzurri non è bastata la rete di Luca Vido.

Il tecnico dei toscani Luca D’Angelo non ha però nascosto la propria rabbia per le decisioni dell’arbitro Pezzuto: “Non siamo partiti bene, ma siamo rientrati in partita e c’erano un rigore e una espulsione che non sono stati visti. La partita è stata condizionata, oltre che dalla bravura della Cremonese, da situazioni non favorevoli. Purtroppo non è la prima volta, gli errori ci stanno ma in partite così tirate possono risultare determinanti”.

“Peccato perché la squadra ha fatto una buona partita e avrebbe meritato di più, ma dobbiamo già pensare alla Salernitana”.

OMNISPORT | 06-02-2021 19:11