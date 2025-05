Pisa, sogno lungo 34 anni: la festa promozione in A all'Arena, il tour in bus e il programma completo

Un sogno durato 34 anni. Un'intera città in delirio, con tifosi e giocatori pronti a festeggiare un traguardo storico. Il Pisa riassapora la Serie A: l'ultima volta era Italia '90

Si comincia all’Arena Garibaldi, per poi proseguire sui Lungarni. E il pensiero vola già al prossimo anno, tra le grandi del calcio italiano.

Trovarsi a Pisa in questi giorni ha tutto un altro fascino. I ragazzi di Pippo Inzaghi, secondi in classifica, hanno conquistato la certezza matematica della promozione. Ora spazio ai festeggiamenti, iniziati ieri sera all’Arena Garibaldi dopo il pareggio casalingo (3-3, ndr) contro un SudTirol già salvo.

La festa sugli spalti



La vera vittoria, però, è stata sugli spalti, dentro un’Arena Garibaldi gremita di pubblico e sonoramente impattante. La coreografia della Curva Nord è spettacolare: “Questa è per tutti noi. Per chi ci ha lasciato. Per chi l’ha vissuta. Per chi la vivrà. Grazie ragazzi. Il sogno della città diventa realtà. Pisa non si piega” campeggia come scritta, a testimonianza di una piazza in cui il calcio è considerato parte integrante del patrimonio storico e culturale. L’emozione è palpabile, il clima è quello dei migliori palcoscenici internazionali.

Tutto esaurito

Un’Arena sold out – come da previsione – quella di questo pomeriggio, per la grande festa del Pisa in Serie A. Si inizierà alle ore 16 al Romeo Anconetani per poi proseguire sui Lungarni, con il pullman scoperto che attraverserà l’intera città.

La Cetilar Arena sarà gremita di tifosi che, sul posto, vedranno il presidente della Lega B Paolo Bedin consegnare personalmente alla squadra la Coppa Nexus. Sarà presente anche Lucia Salmaso, Managing Director BKT Europe, ma non è escluso che possano presentarsi anche altri profili istituzionali o personalità sportivamente legate alla galassia pisana.

L’ingresso è naturalmente riservato agli abbonati, anche se la società nei giorni scorsi aveva comunicato la vendita libera dei biglietti – fino a esaurimento posti – sia online sia nei luoghi fisici convenzionati. Intanto stasera ci sarà anche una bella iniziativa pensata da “I Gruppi della Curva Nord”, che con un comunicato hanno ufficializzato la vendita le maglie dedicate alla promozione in serie A sulle quale è riportata la scritta “Correte, scappate, arriva lo squadrone nerazzurro”.

“Inzaghi? Resta”

In tanti pensano già al prossimo anno, e in particolare al 6 giugno quando la serie A stilerà i calendari della prossima stagione. Pippo Inzaghi torna così nel calcio che conta, pronto a sfidare il fratello Simone che tra pochi giorni affronterà il Paris Saint Germain di Luis Enrique in finale di Champions League. Intervistato, il presidente nerazzurro Giuseppe Corrado si è lasciato sfuggire una frase proprio sul tecnico nerazzurro: “Se rimane? Assolutamente sì: ha un contratto pluriennale. Mi ha detto: ‘Ci ho messo tre anni per arrivare qua, adesso voglio fare la A con voi‘. Poi è chiaro se arriva l’offerta del Manchester City lo lascio andare”.