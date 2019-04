Pistocchi: Per Adani a Sky è finita dopo lite con Allegri

Più che del gol di Ronaldo o della Champions che si avvicina per l’Inter, il post-partita del derby d’Italia è stato il vero tema forte di Inter-Juve. Tutti ancora oggi discutono dell’accesa lite tra Adani ed Allegri, un botta e risposta forte che ha sorpreso tutti per i toni usati, per la violenza verbale. Sul tema inevitabile anche il parere di Maurizio Pistocchi. L’ex moviolista di Mediaset prevede un futuro nero per Adani, visto che ha osato criticare “i poteri forti” e twitta: “Dopo le critiche di Adani al gioco della Juventus del la scorsa settimana, la volgare replica di Allegri. Se tanto mi da tanto, per Adani a Sky è finita. E sarebbe una vergogna, l’ennesima”.

LE REAZIONI – Il mondo dei social si divide: “Non voglio giustificare Allegri. Però non puoi dire che adesso Adani perderà il posto. Bisogna uscire da questa china. Questa guerra di religione è assurda. Allegri ha perso le staffe dopo che gli è stato fatto un c… assurdo neanche fosse il presidente del consiglio” o anche: “Gli ex allenatori mediocri, che magari sono anche ex calciatori mediocri, che poi fanno gli opinionisti, sono quanto di più odiati dagli allenatori, specie nei post partita”, oppure: “È stato Adani il primo a non comportarsi in maniera corretta dicendo quelle cose . Purtroppo, però, si riporta solo quello che fa comodo..”.

LA SPACCATURA – Dopo le voci pro-Allegri ecco quelle, numerose, che difendono Adani: “Se però Adani resta al suo posto tutte le stupidaggini sul fatto che la Juve controlla le TV ed i giornalisti (neanche fosse proprietaria di Mediaset o avesse un ministro che controlla la RAI, come succedeva in passato) che fine fanno?” o anche: “Sto cercando su wikipedia il numero di scudetti vinti da Ilaria D’Amico, Sconcerti e qualcun altro per capire da dove nasca il diritto di opinione che, invece, non avrebbe #Adani. “, oppure: “L’anno prossimo chiamiamo Guardiola, Mourinho e Ferguson per dire a SuperturboMax dove può infilarsi gli scudetti con la Juve se poi prende Ronaldo e subisce l’Ajax 180 minuti ai quarti di Champions. Magari così è più contento”. Sono superiori i follower che danno ragione all’ex difensore dell’Inter: “Come sempre voce seria, vera e indipendente Leggere direttori di alcuni “talk show” sportivi difendere Allegri nello scontro con Adani è imbarazzante per i tifosi che seguono” o anche: “Adani è uno di quelli che ascolterei per ore quando parla di calcio. Le sue opinioni sono ineccepibili. Cacciarlo via per questa vicenda sarebbe una buffonata senza precedenti”. Infine la voce di mezzo: “Modalità, tempistiche e dialettica… Tutto fuori luogo, tutto sbagliato. Da entrambe le parti. Solo che Allegri viene pagato come allenatore e vince 6 scudetti. Adani viene pagato come opinionista e litiga in diretta un po’ troppo spesso… “.

SPORTEVAI | 28-04-2019 08:59