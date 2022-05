Playoff serie B: tutte le combinazioni di promozione per le quattro squadre

19-05-2022 13:20

Benevento e Monza hanno chiuso le due semifinali d’andata dei playoff promozione in Serie B con una vittoria a testa contro Pisa e Brescia. Ma 90′ dal termine non è ancora sicuro, il loro approdo alla finale.

Cosa succederà nei match di ritorno?

Pisa-Benevento

Alla squadra di mister Fabio Caserta, all’Arena Garibaldi di Pisa basterà non perdere per staccare il pass per l’ultimo atto. Dall’altra parte invece il Pisa, giocherà per vincere con qualsiasi risultato, visto che in caso di successo per 1-0 (lo stesso dell’andata a favore degli uomini di Fabio Caserta) a premiarli sarebbe la miglior posizione nella classifica della stagione regolare. (Pisa 67, Benevento 63).

Monza-Brescia

Dopo la vittoria di ieri al ‘Rigamonti’, i brianzoli per accedere alla finale hanno più di una chance: vincere, pareggiare o anche perdere ma con un solo gol di scarto. A parità di reti segnate nell’arco dei 180′, infatti, gli uomini di Giovanni Stroppa sarebbero premiati dal miglior posizionamento nella classifica della stagione regolare. Il Brescia invece, può andare in finale solo in caso di vittoria con più di due gol di vantaggio.

Nei playoff di serie B una buona fetta delle chance qualificazione delle ultime quattro squadre rimaste in gara è legata alla classifica finale ottenuta dalle squadre in campionato. Non sono previsti, infatti, supplementari o calci di rigore. Tranne in un caso. Se, infatti, la finale dovesse vedere uno scontro fra Monza e Pisa e il risultato complessivo dei due match del 26 e 29 maggio dovesse rimanere in parità, avendo le due formazioni terminato la stagione regolare a pari punti ecco che per sapere l’ultima formazione ad approdare in Serie A sarebbero necessari i supplementari o, addirittura, i calci di rigore.

