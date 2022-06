Politano ai saluti, ma il rimpiazzo non convince i tifosi del Napoli

09-06-2022 12:40

Porte girevoli al Napoli, dove tra contratti e scadenza e giocatori che desiderano cambiare aria Luciano Spalletti potrebbe presto ritrovarsi con un organico profondamente rinnovato. In attesa di risolvere le questioni legate ai contratti di Dries Mertens, David Ospina e Kalidou Koulibaly, il club azzurro ha di fatto incassato la richiesta di cessione da parte di Matteo Politano.

Napoli, Politano ai saluti

Mario Giuffredi, agente dell’esterno romano, ha affermato che il giocatore s’è sentito “accantonato” nell’ultima parte di stagione e di non aver avvertito più la fiducia di Spalletti. “Politano ha detto che se fosse arrivata qualche richiesta, l’avrebbe valutata perché restare in un ambiente in cui non senti la fiducia dell’allenatore non ti permette di rendere bene”, le parole del procuratore.

Napoli, Orsolini il possibile sostituto di Politano

L’offerta in questione potrebbe arrivare dal Valencia del neo allenatore Rino Gattuso, grande estimatore di Politano. Se il prezzo fosse giusto, il Napoli non si opporrebbe alla cessione. Anche perché il d.s. Cristiano Giuntoli ha già individuato il possibile sostituto di Politano: non si tratta di Federico Bernardeschi, pallino del presidente De Laurentiis la cui trattativa non è però mai decollata.

Secondo il Corriere dello Sport, una volta ceduto Politano Giuntoli andrebbe a bussare alla porta del Bologna per Riccardo Orsolini, attaccante mancino che andrebbe a comporre con Hirving Lozano la coppia di esterni d’attacco per la fascia destra. Il nome di Orsolini, però, non entusiasma i tifosi del Napoli.

Orsolini non convince i tifosi del Napoli

“Politano è centomila volte migliore di Orsolini, con tanta esperienza. Meno male che non si è fatto nulla con Bernardeschi, ma Orsolini non è una soluzione”, scrive Angelo su Facebook. “Orsolini? Nemmeno nel Bologna gioca e abbiamo detto tutto”, aggiunge Pino. “Di esterni forti italiani ci sono solo Chiesa e Zaniolo… il resto non serve”, il parere di Giuseppe. “Orsolini, Bernardeschi: qua invece di andare avanti andiamo indietro”, scrive Claudio bocciando le idee di Giuntoli.

C’è però chi non la pensa così, come Vincenzo: “Per me pure mio zio è meglio di Bernardeschi, personalmente Orsolini non mi dispiacerebbe però dipende dal prezzo”. Harry concorda: “Orsolini è un talento, non come Bernardeschi. Sarebbe un ottimo acquisto”.

