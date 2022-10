Polveriera Perugia: convocati in società anche Angella e Rosi

18-10-2022 17:28

Polveriera Perugia. Dopo l’ultimo posto, le dimissioni di Silvio Baldini, l’esonero del direttore sportivo Marco Giannitti e la multa comminata a Christian Kouan (dopo aver gettato la maglia a seguito di una discussione proprio con Baldini, guai in vista per gli esperti Gabriele Angella e Aleandro Rosi.

In attesa dell’ufficialità in merito al ritorno di Fabrizio Castori sulla panchina del Grifone, i due giocatori sono stati convocati in società, come si legge dalle colonne de La Nazione: “I due calciatori hanno sostenuto un confronto con il presidente. Aria di divorzio? Sicuramente da quello che viene riportato il clima non era così sereno. Dunque, il rischio per Angella e Rosi è quello di rimanere fuori rosa. Si attendono novità in merito“.