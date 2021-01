Prima di Inter-Juve, Barella dedica un pensiero alla Nazionale

Il talento di Inter e Nazionale Nicolò Barella ha parlato oggii ai microfoni di DAZN, concentrandosi maggiormente sul tema Azzurri. Tanti i complimenti per Roberto Mancini, che ha creduto in lui già dai tempi di Cagliari. Una battuta anche sul capitano della Juventus Giorgio Chiellini, che con Barella sembra avere un ottimo rapporto

Queste le sue parole:

“La Nazionale è il sogno di qualsiasi calciatore: sono molto orgoglioso di esserci arrivato così giovane. Devo tanto al Ct Mancini, che ha creduto tanto in me già quando ero a Cagliari. Mancini ha creato un grandissimo gruppo e non è mai facile col poco tempo che si ha per la Nazionale. C’è un clima bellissimo nel gruppo: il mister ha lasciato massima tranquillità a tutti, tutti siamo liberi di esprimerci, non ci sono grandi e piccoli, anzi i grandi aiutano i giovani. Chiello è la mamma di tutti noi! Chiellini è più protettivo di un papà: è davvero protettivo come una mamma, ha sempre fatto sentire importanti anche a noi giovani, ci ha trasmesso fiducia”.

OMNISPORT | 14-01-2021 23:48