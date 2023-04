Probabili formazioni, partite della 28° giornata di Serie A. Inter senza Çalhanoglu, difesa Roma da reinventare

Le possibili scelte dei 20 tecnici in vista della giornata successiva alla sosta riservata alle nazionali. Juve, spazio dal 1' a Di Maria. Lazio: torna Immobile

Dopo la pausa per la Nazionale, torna la Serie A con la 28° giornata. Tra le partite in programma spiccano Napoli-Milan e Inter-Fiorentina. La sfida del Maradona vedrà di fronte due squadre che vivono momenti contrapposti: nella band di Spalletti, ballottaggio in alto a destra tra Lozano e Politano. Tra le fila dei rossoneri, spazio alla coppia centrale di difesa Kjaer-Tomori. Intanto, i nerazzurri di Simone Inzaghi devono fare a meno di Çalhanoglu, infortunatosi con la Turchia. La Juventus – impegnata in casa contro l’Hellas Verona – con Di Maria dal 1′. Decisamente improbabile l’impiego di Chiesa. Roma al cospetto della Samp all’Olimpico con Mou chiamato a reinventare la difesa, stanti gli squalificati Cristante, Ibañez, Kumbulla e Mancini. Lazio impegnata a Monza: torna Ciro Immobile.

Le probabili formazioni della 28a giornata

Cremonese-Atalanta

Ballardini col tandem offensivo Tsadjout-Dessers. Gasperini là davanti, con la coppia di “panzer” Zapata-Højlund, ispirata sulla trequarti da Pasalic. Appuntamento allo stadio “Giovanni Zini” di Cremona sabato 1 aprile, con fischio d’inizio alle ore 15.

CREMONESE

(3-5-2): Carnesecchi; Ferrari, Bianchetti, Vasquez; Sernicola, Pickel, Galdames, Benassi, Valeri; Tsadjout, Dessers. All.: Ballardini.

ATALANTA

(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Scalvini; Zappacosta, De Roon, Ederson, Maehle; Pasalic; Højlund, Zapata. All.: Gasperini.

Inter-Fiorentina

Tornano le vecchie gerarchie nella metà campo nerazzurra, con Çalhanoglu reso fuori uso dopo l’infortunio rimediato nella gara tra nazionali con la sua Turchia contro la Croazia. Nel ruolo di regista c’è Marcelo Brozovic. Sponda viola, Jovic sempre fuori uso. Là davanti, Cabral dal 1′. Appuntamento allo stadio “Giuseppe Meazza” in San Siro sabato 1 aprile, con fischio d’inizio alle ore 18.

INTER

(3-5-2): Onana; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Gosens; Lautaro, Lukaku. All.: S. Inzaghi.

FIORENTINA

(4-3-3): Terracciano; Dodò, Milenkovic, Igor, Biraghi; Mandragora, Amrabat, Bonaventura; Nico Gonzalez, Cabral, Ikoné. All.: Italiano.

Juventus-Verona

Massimiliano Allegri gode dei “benefici” della sosta delle nazionali e recupera Alex Sandro, Milik e Miretti. Tuttavia, solo il centrocampista classe 2003 ha possibilità di partire dal 1′. Lo farà con ogni probabilità Angel Di Maria, alle spalle di Kean. In casa Hellas, là davanti, Braaf e Kallon a supporto di Gaich. Appuntamento all’Allianz Stadium sabato 1° aprile alle 20,45.

JUVENTUS

(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Miretti, Kostic; Di Maria, Moise Kean. All.: Allegri.

VERONA

(3-4-2-1):Montipò; Dawidowicz, Hien, Magnani; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Braaf, Kallon; Gaich. All.: Zaffaroni.

Bologna-Udinese

Tanti grattacapi per Thiago Motta, costretto a rinunciare ad Arnautovic e Zirkzee (ancora infortunati) là davanti (spazio a Barrow). Ko anche Cambiaso e, quasi certamente, anche Dominguez. Sponda friulana, Sottil deve invece far fronte a ben tre squalificati: Rodrigo Becão, Nehuén Pérez e Walace. Al loro posto verranno schierati Zeegelaar, Ebosele e Arslan. Appuntamento domenica 2 aprile allo stadio “Dall’Ara” con fischio d’inizio alle 12,30.

BOLOGNA

(4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumí , Lykogiannis; Moro, Schouten; Orsolini, Ferguson, Soriano; Barrrow. All.: Thiago Motta.

UDINESE

(3-5-2): Silvestri; Ehizibue, Bijol, Zeegelaar; Ebosele, Pereyra, Arslan, Lovric, Udogie; Success, Beto. All.: Sottil.

Monza-Lazio

Raffaele Palladino deve fare a meno per squalifica di Izzo e Pessina (primo giocatore del Monza nella storia ad andare in gol con la maglia Nazionale, contro Malta). Spazio quindi a Donati e Machin. In casa Lazio, senza dubbio è il recupero dal 1′ di Ciro Immobile. Appuntamento all’U-Power Stadium (già Brianteo) alle 15 di domenica 2 aprile.

MONZA

(3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Sensi, Machin, Carlos Augusto; Ciurria, Caprari; Petagna. All.: Palladino.

LAZIO

(3-4-2-1): Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; S. Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Spezia-Salernitana

Sarà l’attaccante uzbeko Shomurodov, in casa ligure, a sostituire lo squalificato Nzola. Paulo Sousa, sponda Salernitana, Sambia a destra al posto dell’infortunato Mazzocchi. Appuntamento domenica 2 aprile alle 15 allo stadio “Alberto Picco”.

SPEZIA

(4-2-3-1): Dragowski; Amian, Caldara, Ampadu, Nikolaou; Bourabia, Ekdal; Gyasi, Agudelo, Verde; Shomurodov. All.: Semplici.

SALERNITANA

(3-4-2-1): Ochoa; Gyomber, Daniliuc, Pirola; Sambia, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia. All.: Paulo Sousa.

Roma-Sampdoria

Mourinho ancora costretto a leccarsi le ferite dopo il ko del derby. Difesa da reinventare: oltre al già squalificato Kumbulla, entrano nella “lista dei cattivi” anche Ibañez e Mancini, oltre al mediano Cristante. In attacco, ballottaggio Abraham-Belotti. Di fronte, una Sampdoria ringalluzzita dopo il successo casalingo prima della sosta contro l’Hellas Verona: Gabbiadini partirà dal 1′, così come Turk in porta, al posto dell’ancora infortunato Audero. Appuntamento domenica 2 aprile alle 18 allo stadio Olimpico.

ROMA

(3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Smalling, Llorente; Zalewski, Wijnaldum, Matic, Spinazzola; Dybala, Pellegrini; Abraham. All.: Mourinho.

SAMPDORIA

(3-4-2-1): Turk; Gunter, Murillo, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Léris, Djuricic; Gabbiadini. All.: Stankovic.

Napoli-Milan

Nessun problema per Luciano Spalletti, in grado di proporre l’once de gala nel big-match contro il Milan. Solo un ballottaggio, in alto a destra: quello tra Lozano e Politano. Pioli: la coppia di centrali difensivi sarà composta da Kjaer e Tomori, con la retroguardia pronta a tornare a quattro. Appuntamento domenica 2 aprile alle 20,45 allo stadio “Diego Armando Maradona”.

NAPOLI

(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All.: Spalletti.

MILAN

(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, Brahim Diaz, Leao; Giroud. All.: Pioli.

Empoli-Lecce

L’unico dubbio di Zanetti, in casa Empoli, è a metà campo: Marin o Grassi? In attacco, resta fissa la scelta su Caputo e Satriano. Baroni, per il suo Lecce, c’è Tuia al posto dello squalificato Umtiti, in difesa. Appuntamento alle 18,30 di lunedì 3 aprile allo stadio “Carlo Castellani”.

EMPOLI

(4-3-1-2): Perisan; Ebuehi, De Winter, Luperto, Parisi; Akpa-Akpro, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Caputo, Satriano. All.: Zanetti.

LECCE

(4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Tuia, Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez; Strefezza, Colombo, Di Francesco. All.: Baroni.

Sassuolo-Torino

Sponda Sassuolo, Alessio Dionisi conferma il tridente d’attacco che tanto bene ha fatto ultimamente, ovvero quello formato da Berardi, Pinamonti e Laurienté. Nel Toro, mister Juric pronto a rilanciare dal 1′ Karamoh, al rientro. Appuntamento lunedì 3 aprile alle 20,45 al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

SASSUOLO

(4-3-3): Consigli; Toljan, Erlic, Tressoldi, Rogério; Frattesi, Lopez, Henrique; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All.: Dionisi.

TORINO

(3-4-2-1): V. Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Singo, Linetty, Ricci, Aina; Karamoh, Vlasic; Sanabria. All.: Juric.

