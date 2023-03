Rapuano designato per il big match del Maradona tra Napoli e Milan. Inter-Fiorentina diretta da Maresca. Orsato arbitro in zona salvezza

29-03-2023 12:56

La 28a giornata di campionato di Serie A prevede alcune partite a forte rischio sia per la rivalità tra le tifoseria, sia per la pesantezza della posta in palio. Per questo il designatore ha schierato alcuni dei suoi uomini migliori a presidio delle partite più delicate. Innanzitutto il big match Napoli-Milan (antipasto della Champions) è stato assegnato all’emergente Rapuano di Rimini, mentre Inter-Fiorentina è stata data alle sapienti cure di Maresca di Napoli. Il match più drammatico della giornata ossia lo spareggio salvezza Spezia-Salernitana, sarà invece arbitrato dal top degli arbitri italiani: Orsato di Schio. Qui di seguito il quadro completo delle designazioni.

Arbitri e assistenti delle partite della 28a giornata

Cremonese-Atalanta

(sabato 1 aprile, ore 15)

Arbitro : Marinelli di Tivoli

: Marinelli di Tivoli Assistenti : Scatrigli-Laudato

: Scatrigli-Laudato IV Ufficiale: G. Miele

VAR: Nasca

AVAR: S. Longo

Inter-Fiorentina

(sabato 1 aprile, ore 18)

Arbitro : Maresca di Napoli

: Maresca di Napoli Assistenti : Colarossi-Capaldo

: Colarossi-Capaldo IV Ufficiale: Cosso

VAR: Marini

AVAR: Di Bello

Juventus-Hellas Verona

(sabato 1 aprile, ore 20.45)

Arbitro : Marchetti di Ostia Lido

: Marchetti di Ostia Lido Assistenti : Di Iorio-Di Gioia

: Di Iorio-Di Gioia IV Ufficiale: Ghersini

VAR: Valeri

AVAR: Giua

Bologna-Udinese

(domenica 2 aprile, ore 12.30)

Arbitro : Ferrieri Caputi di Livorno

: Ferrieri Caputi di Livorno Assistenti : Bindoni-Scarpa

: Bindoni-Scarpa IV Ufficiale: Mariani

VAR: Mazzoleni

AVAR: Marini

Monza-Lazio

(domenica 2 aprile, ore 15)

Arbitro : Marcenaro di Genova

: Marcenaro di Genova Assistenti : Mokhtar-Palermo

: Mokhtar-Palermo IV Ufficiale: Massa

VAR: Pairetto

AVAR: Banti

Spezia-Salernitana

(domenica 2 aprile, ore 15)

Arbitro: Orsato di Schio

Assistenti: Carbone-Tegoni

IV Ufficiale: Zufferli

VAR: Di Martino

AVAR: Di Bello

Roma-Sampdoria

(domenica 2 aprile, ore 18)

Arbitro: Irrati di Pistoia

Assistenti: Zingarelli-Rocca

IV Ufficiale: Manganiello

VAR: Chiffi

AVAR: Muto

Napoli-Milan

(domenica 2 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Rapuano di Rimini

Assistenti: Giallatini-Perrotti

IV Ufficiale: Doveri

VAR: Di Paolo

AVAR: La Penna

Empoli-Lecce

(lunedì 3 aprile, ore 18.30)

Arbitro: Fabbri di Ravenna

Assistenti: Preti-M. Rossi

IV Ufficiale: Volpi

VAR: La Penna

AVAR: Paganessi

Sassuolo-Torino

(lunedì 3 aprile, ore 20.45)

Arbitro: Pezzuto di Lecce

Assistenti: Pagliardini-F. Longo

IV Ufficiale: Sacchi

VAR: Banti

AVAR: Maggioni