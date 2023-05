Processo Juve: John Elkann diplomatico, tifosi bianconeri infuriati

L'ad di Exor, John Elkann sul processo: "La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione”. Ma i tifosi lo accusano: con Gianni e Umberto Agnelli non saremmo a questo

09-05-2023 21:51

“La Juventus non è il problema ma è parte della soluzione”. Parola dell’ad di Exor e presidente della fondazione Agnelli, John Elkann, a proposito del rischio penalizzazione per la squadra bianconera. “Il presidente Ferrero e l’amministratore delegato Maurizio Scanavino stanno facendo di tutto, come è sempre stato fatto, nel rispetto delle autorità per proteggere quelli che sono gli interessi della Juventus, dei suoi tifosi, ma soprattutto del calcio italiano e non solo”. Parole che però non esaltano il popolo juventino, tutt’altro: a fronte di un’annata così tormentata, in particolare fuori dal campo, i tifosi bianconeri avrebbero desiderato ben altra presa di posizione da parte della proprietà.

Juve, le parole di Elkann: difesa in tutte le sedi

“Indubbiamente per la Juventus è stato un anno molto difficile fuori dal campo, però la squadra ha dimostrato in campo di essere seconda, fino a oggi, di disputare giovedì la semifinale dell’Europa League e di combattere in modo da far sì che la Juventus sia e debba essere difesa in tutte le sedi”. Elkann ha poi rimarcato l’importanza del calcio per il Paese: “Stiamo vivendo un momento in cui è importante che il calcio italiano sia forte, che il calcio europeo sia forte, in quanto la Premier League, come si è visto anche quest’anno, continua a rafforzarsi, creando un divario che diventa preoccupante”.

Juve-Elkann, tifosi bianconeri insoddisfatti

Ma i tifosi della Juventus non ci stanno, come esprime Tonino: “Non devi difenderti la migliore difesa è l’attacco….non ti stai difendendo stai porgendo l’altra guancia”. Una posizione condivisa da molti, nel web bianconero, come Giose: “Rispetto per le istituzioni? Dopo tutto quello che ci stanno facendo? Credo che il problema sia lui, lo abbiamo visto nel 2006. Sempre e per sempre Andrea Agnelli“. E Fabiano aggiunge: “Parole parole parole , soltanto parole…”. Mentre Felice si limita a desiderare: “Se mantiene la parola e porta tutti in giudizio davanti il Tar e poi eventualmente ancora più in alto sarà finalmente il segno di una società forte che ho sempre sognato. Magari”.

I tifosi della Juve rimpiangono Gianni Agnelli

Ma i tifosi sono convinti di meritare molto più delle frasi di circostanza, in un anno in cui si sentono accerchiati da ogni lato. Come scrive Davide: “Al momento nessun fatto ma solo chiacchiere e noi tifosi ci meritiamo più di questo, cercate di dare una risposta forte dove serve”. Angelo invece rincara la dose: “Infatti la Juve non è il problema. Voi siete il problema“. Mentre Loris rimpiange i tempi andati: “Il vero problema della Juventus sei tu John Elkann .Quanto ci mancano in questa Juventus. Gianni Agnelli ed Umberto Agnelli. Con loro in vita non ci sarebbero stati tutti questi casini. Troppo accanimento verso una sola squadra come la Juventus”.

Elkann, l’accusa: proprietà assente

Mentre Maurizio rispolvera un vecchio refrain della tifoseria bianconera: “Dovete andarvene dell’Italia ritirare la squadra, e giocare in un altro campionato, vedremo dopo come fanno le TV, i giornali e la Figc”. Mentre Antonello non condivide la politica societaria: “Come al solito non si smentisce…..la via diplomatica in tutti i settori è sempre stata la via più efficace per mantenere gli status quo, la diplomazia è stata creata per questo in fondo: Non cambiare mai nulla nell’immobilità perpetua”. E Luca addirittura azzarda: “Proprietà assente….ritirate la squadra dal campionato…..era meglio far vincere l’Atalanta piuttosto che agevolare il Milan“. Alessandro lancia la sua invettiva: “Tu non rappresenti la Juve!!!!! Te ne fotti!!!!!! Vendila e sparisci”.