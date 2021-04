Protagonista in Champions, può partire: l'Inter fiuta l’affare

Dopo i grossi investimenti delle ultime due estati, l’Inter sta progettando una campagna acquisti oculata, che sappia sfruttare le occasioni proposte dal mercato. Una potrebbe arrivare a centrocampo, almeno secondo la Gazzetta dello Sport. L’Inter, infatti, starebbe seguendo con attenzione la trattativa tra il Psg e la Roma per il riscatto di Alessandro Florenzi.

Il Psg incerto su Florenzi, Inter in agguato

Il 29enne giocatore romano è infatti in prestito al club transalpino, che a fine stagione dovrebbe spendere 9 milioni di euro per rilevare il cartellino dalla società giallorossa. Il riscatto di Florenzi appariva scontato fino a pochi giorni fa, l’ex giallorosso è stato infatti assoluto protagonista sia in Ligue 1 che in Champions League, sia sotto la gestione Tuchel che oggi in quella Pochettino: quasi sempre titolare in campionato, è stato una presenza fissa sulla fascia destra in Europa e solo il coronavirus gli ha impedito di scendere in campo nei quarti di finale contro il Bayern Monaco.

Eppure il Psg finora non s’è mosso per il riscatto, il che ha portato l’Inter a interessarsi al giocatore: Florenzi ha un costo contenuto, grande esperienza anche internazionale e piace a Conte per la sua duttilità, potendo essere utilizzato sia come vice-Hakimi sulla fascia destra che come interno di centrocampo.

Gli interisti si spaccano

L’idea di vederlo in nerazzurro stuzzica anche i tifosi interisti. “Speriamo! – scrive entusiasta Luca su Facebook – Con lui e Hakimi verrebbe fuori una corsia destra fortissima!”. “Florenzi può essere il jolly giusto per Conte”, aggiunge Inter_It su Twitter.

“Florenzi all’Inter al posto di D’Ambrosio o Young mi andrebbe benissimo”, il commento di Simone. Swarley, invece, resta scettico: “È dal 2013 che ad ogni sessione di calciomercato Florenzi viene accostato all’Inter”. Archiloco, invece, boccia l’idea: “Pessima idea dell’Inter. Ci servono giocatori di calcio veri, giovani. No a Florenzi”.

SPORTEVAI | 16-04-2021 11:05