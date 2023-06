"PROTEZIONE e ESPORT": ecco l'evento targato Intesa Sanpaolo Assicura

Area X, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura nata per diffondere la cultura della Protezione, ha trovato nel mondo degli Esport un ambiente favorevole per ingaggiare un pubblico prevalentemente digitale e di nuova generazione.

01-06-2023 13:15

Area X, l’iniziativa di Intesa Sanpaolo Assicura nata per diffondere la cultura della Protezione, ha trovato nel mondo degli Esport un ambiente favorevole per ingaggiare un pubblico prevalentemente digitale e di nuova generazione.

L’esport incontra la protezione digitale

Obiettivo di questo incontro è fornire chiarezza sulla tematica della protezione digitale e sul mondo degli esport, spesso oggetto di dibattito e mal compreso. Esperti e professionisti del settore si confronteranno su questi temi, evidenziando i rischi connessi e l’importanza della tutela digitale.

I panel vedranno la partecipazione di ospiti illustri, come Diego Campagnari, l’avvocato Andrea Mileto, l’avvocato Simona Cardillo, il dottor Giacomo Astrua e la dottoressa Stefania Straniero, figure autorevoli nel campo degli esport e professionisti che hanno operato in questo settore. Il panel su “PROTEZIONE e ESPORT” sarà condotto da Marco “Drwhi7es” Bianchi, Elena “Hevnokat” Coriale e Flavio “V3nom” Dell’Erba. Questi condivideranno la loro esperienza e la loro visione, arricchendo le discussioni con prospettive uniche e preziose.

Lo spettacolo degli showmatch

Questo evento rappresenta un’opportunità unica per immergersi nella realtà virtuale del gaming, coinvolgendo la generazione “Z” nei valori e nei temi di attualità più importanti, come la protezione nel mondo digitale. Sarà un viaggio avvincente, che esplorerà le profondità di questa dimensione parallela, in cui sfide e adrenalina si fondono in un unico spettacolo. Lo spettacolo sarà impreziosito da un’entusiasmante sfida. Quattro dei migliori team italiani si sfideranno in un appassionante match di FIFA 23, regalando agli spettatori un’esperienza indimenticabile.

Tra i team che daranno vita a questo affascinante show match è presente LXT Esports, nuovo team “benefit” di ASK Advisory con il proprio player Andrea “Storari30” Lobrace; saranno presenti all’evento anche Udinese Esports, con il pro player “Mila”, Replay Totem, con il pro player “Santil1”, e Fut&me, con il pro player “Giovhy”.

Il programma completo dell’evento è direttamente consultabile sul sito ufficiale.