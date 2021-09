PSG alla finestra per un gioiello dell’Inter: i nerazzurri tremano

C’è poco da sorridere in casa Inter. Se infatti in campionato l’avvio è stato piuttosto promettente (3° posto in classifica con 14 punti), il cammino in Europa non è stato altrettanto.

Dopo esser stata sconfitta a San Siro dal Real Madrid, la squadra nerazzurra non è riuscita ad andare oltre lo 0-0 contro lo Shakhtar Donetsk complicando, complice anche il doppio successo della matricola Sheriff Tiraspol, il discorso qualificazione agli ottavi di finale.

A tutto ciò bisogna poi aggiungere anche le ultime voci di mercato riguardanti uno dei cardini dell’undici di Simone Inzaghi, vale a dire Nicolò Barella.

L’ex Cagliari, uno dei più brillanti nella sfida giocata martedì sera in Ucraina, dopo aver ampiamente contribuito alla vittoria dell’Italia all’Europeo non è sceso di livello e in questo inizio di stagione ha decisamente confermato i numeri e le qualità evidenziate negli ultimi mesi.

Non c’è voluto molto quindi perché il suo nome finisse sul taccuino delle big del Vecchio Continente, certamente solleticate dall’idea di mettere sotto contratto uno dei centrocampisti più solidi e di prospettiva di tutta Europa.

L’ultimo rumor, in particolare, riguarda l’interessamento per Barella del Paris Saint-Germain di Leonardo. Come riportato infatti da La Gazzetta dello Sport, la compagine della Ville Lumiere avrebbe già cominciato i lavori per allestire un centrocampo da sogno per la prossima stagione e in questo progetto avrebbe inserito anche il nome del classe 1997.

Costui, in scadenza di contratto con l’Inter nel 2024, si sarebbe tuttavia già espresso per rimanere a Milano, uno scenario questo per il quale è necessario che Marotta e Ausilio si attivino subito sottoponendo al calciatore un lauto adeguamento del contratto. La cifra per strappare il “si” del sardo, se qualche tempo fa poteva aggirarsi intorno ai 4.5 milioni, adesso sarebbe attorno ai 5.5 milioni (trattabili) più bonus.

Con quel tipo di proposta, l’Inter di sicuro blinderebbe il giocatore impedendo che le sirene e le speculazioni di mercato diventino qualcosa di più concreto: c’è a fare in fretta però, il PSG è alla finestra.

OMNISPORT | 30-09-2021 10:48