PSG, Florenzi: "Per me la Roma è tutto"

Regalo di compleanno migliore non poteva farsi Alessandro Florenzi che ieiri sera con il suo PSG ha eliminato niente meno che il Barcellona di Messi dalla Champions.

Anche se con qualche ora di anticipo, l’ex difensore della Roma si è regalato il pass per i quarti di finale disputando una gara attenta, senza sbavature. Certo ormai dopo due stagioni lontano dalla capitale (prima a Valencia e oggi a Parigi) la maglia giallorossa è un ricordo, ma che fa battere comunque il cuore ad Alessandro Florenzi, come racconta in una breve intervista a Cronache di Spogliatoio.

“Entro in campo con due anelli: uno per mia moglie e uno per mia figlia. Poi li consegno al massaggiatore. I legami contano, come quello con la Roma: l’ho messa davanti a me quando ho dovuto lasciarla. Per me la Roma è tutto. Se non ci fosse stato il calcio? Avrei fatto il barista”.

OMNISPORT | 11-03-2021 14:29