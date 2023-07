Psg: prime immagini di Sergio Rico in ospedale, la moglie rivela sue condizioni

Continua la battaglia di Sergio Rico, ricoverato dallo scorso 28 maggio in seguito a una caduta da cavallo. La moglie posta i primi scatti sui social

31-07-2023 11:56

Le prime immagini di Sergio Rico in ospedale. E le parole della moglie, Alba Silva, che aggiorna i fan sulle condizioni del portiere del Paris Saint-Germain, ricoverato dallo scorso 28 maggio in seguito a una caduta da cavallo durante il pellegrinaggio di El Rocío che gli ha causato un trauma craniocerebrale. Dopo 22 giorni in coma farmacologico, nei prossimi giorni l’estremo difensore dovrà anche essere operato per un aneurisma cerebrale.

I primi scatti di Sergio Rico in ospedale e il messaggio della moglie

Attraverso il suo profilo Instagram da più di 200mila follower, Alba Silva, lamoglie, ha postato un tenero scatto in cui appare con la testa poggiata sulla spalla destra del portiere, ricoverato all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia. “Non ho molto da insegnarvi o da dirvi, o forse sì, perché potrei scrivere un libro con tutte le emozioni che ho provato in questi due mesi, ma preferisco concentrarmi su ciò che è importante, sul fatto che siamo qui. Non mi basterà una vita per ringraziare l’amore così grande che c’è in ognuno dei tuoi gesti e dei tuoi messaggi” ha scritto la compagna del calciatore.

Su una lavagna la commovente dedica di Sergio Rico alla moglie

Alba ha voluto condividere con i suoi follower anche la dedica che il marito le ha scritto su una lavagna: “Buongiorno bambina! Non c’è dubbio che ti sceglierei ancora una e mille volte. Il mio tesoro più grande, senza dubbio, sei tu. Ti amo con tutto il mio cuore”. Insomma, parole che testimoniano i progressi compiuti dal 29enne portiere andaluso. Sergio Rico ha un solo obiettivo: riprendersi al più presto per tornare a giocare.

Sergio Rico sarà sottoposto a un nuovo intervento

Il peggio è alle spalle, anche se a breve l’estremo difensore del Paris Saint-Germain, secondo di Donnarumma, dovrà affrontare una nuova operazione per rimuovere un aneurisma. Alba Silva ha tenuto a precisare che “Sergio sta bene. Grazie a Dio sta molto i bene e quando i medici lo riterranno opportuno, lo opereranno”.

Questione di giorni. Sergio Rico è riuscito a compiere la parata più importante della sua carriera, quella per la vita. Superato l’intervento, potrà concentrarsi sul ritorno in campo. Che, secondo gli esperti, è possibile.