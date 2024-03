Quando si gioca Sinner-O'Connell ottavo dei Miami Open 2024: data, orario, precedenti e dove vederlo in tv e streaming

Martedì 26 marzo ottavi di finale dei Miami Open che vedranno ancora in campo Jannik. Appuntamento nel tardo pomeriggio o in serata

Nonostante le avversità meteo e una certa e oggettiva difficoltà da attribuire allo stop&go, Jannik Sinner è approdato agli ottavi del Miami Open contro lo stupefacente australiano Christopher O’Connell, numero 66 del ranking ATP. Nulla di scontato, neanche per il campione altoatesino degli Australian Open, capace di ritrovare testa e colpi in questo 1000. Ha superato il connazionale Andrea Vavassori e Tallon Griekspoor.

Ora è la volta di una delle sorprese che in Florida – condizioni atmosferiche avverse – ci ha riservato questo torneo: l’australiano, infatti, non era dato tra i favoriti alla vigilia e anche approdare fin qui, contro Sinner, testa di serie n° 2 ricordiamo, non è cosa affatto banale. Il match è previsto per martedì 26 marzo, orario da definire.

Sinner e il derby azzurro contro O’Connell

Vincere contro l’olandese non è stata impresa da liquidare in poche battute, perché Sinner ha mostrato qualche fragilità inaspettata contro un avversario abbordabile, affrontabile sulla carta. Jannik ha vinto in rimonta in tre set con il punteggio 5-7 7-5 6-1, un punteggio che indica come non si stata una questione da poco e che quanto patito in precedenza lo abbia, seppur in forma minima, toccato.

Come già sottolineato, il progetto ambizioso di Sinner si snoda lungo l’intero calendario anche se qui a Miami ha un’occasione ghiotta per ribadire la centralità del suo tennis e mettere via punti preziosi. Come spiegato a più riprese non è solo il titolo ad essere allettante, ma quel che potrebbe riservare l’accumulo di punti e la posizione di Carlos Alcaraz che ha già lasciato intendere che non cederà nulla all’attuale numero 3 della classifica.

Secondo i calcoli spiegati a più riprese, l’obiettivo è ambizioso ma non cero improbabile per le caratteristiche e il programma di Sinner.

Dove vedere Sinner-O’Connell in tv e streaming

Torniamo al match che segna per Sinner una fase nevralgica: la partita è prevista martedì 26 marzo, nel tardo pomeriggio o in serata si presume.

Per chi volesse vedere in diretta o in streaming la partita che vedrà contrapposti Sinner e Vavassori nel derby azzurro potrà farlo su Sky Sport Tennis e in streaming su Now il 26 marzo nel tardo pomeriggio o in serata, in base a quel che verrà deciso dall’organizzazione e che deve ancora essere confermato.

Riepilogando, per seguire in tv e streaming la sfida, ecco le coordinate di uno degli incontri clou di questi primi giorni del torneo:

Partita: Sinner-O’Connell

Data: 26 marzo

Orario: da definire

Diretta: Sky Sport Tennis

Streaming: Now e SkyGO

I precedenti

Ad onor di cronaca, c’è un solo precedente tra Sinner e O’Connell: si sono sfidati quasi tre anni fa. Era l’estate del 2021 quando si giocò negli ottavi di finale del torneo 250 di Atlanta quel match che vide vincere l’australiano, in una fase ancora molto acerba per Sinner rispetto a quanto stiamo vedendo nelle ultime due stagioni.

Quindi al momento, il bilancio è sfavorevole per Jannik che proverà a rimettersi in pari con l’avversario e a puntare alto.

