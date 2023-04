Quartararo: "E' più difficile quando non hai fiducia"

Il centauro della Yamaha ha parlato in conferenza stampa ad Austin

13-04-2023 21:00

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della tre giorni della MotoGp ad Austin per il Gp dellae Americhe: “Il passo non è dei migliori, dobbiamo lavorare sulle qualifiche, sarà la cosa su cui lavorerò di più in questo weekend. Non manca molto per arrivare al top, ma quando non hai la piena fiducia della moto trovi ancora delle difficoltà”.

“In ogni pista cambia qualcosa, speriamo di poter trovare la nostra base ad Austin per fare soprattutto un passo avanti in qualifica”.

Sul possibile arrivo di Toprak Razgatlioglu in Yamaha: “Ha avuto la grande occasione di provare la Yamaha per due giorni, ma non ho parlato con lui per sapere come è andato il test. Il futuro della Yamaha non dipende da me, vediamo cosa decideranno sul mio futuro compagno di squadra, può essere Morbidelli così come può essere un altro”.