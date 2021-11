Quartararo: "Lotterò con Bagnaia"

29-11-2021 11:50

Il centauro della Yamaha Fabio Quartararo in un’intervista a Sky ha parlato in vista del Mondiale 2021: “E’ già il momento di tornare al lavoro per porre le basi del prossimo anno. La vita un po’ è cambiata, lo ammetto, soprattutto in Francia, anche chi non aveva mai seguito le moto ha iniziato a farlo e in tanti ora m riconoscono”.

Il campione del mondo teme la Ducati: “Bagnaia è forte e la Ducati è cresciuta molto, sarà interessante lottare con loro dall’inizio del Mondiale”.

Sui test: “Mi aspettavo molto di più da quelli di Jerez, ma l’aspetto positivo è in Yamaha sanno bene dove dobbiamo migliorare. Dobbiamo stare tranquilli”.

