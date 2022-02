Rabbia Giulini: "Il Napoli ha fatto un tiro in porta"

21-02-2022 21:33

Il Cagliari ferma il Napoli e si conferma trasformato dopo il mercato di gennaio.

La classifica però resta preoccupante così il presidente dei rossoblù Tommaso Giulini, intervistato da ‘Dazn’ dopo l’1-1 dell'”Unipol Domus” non nasconde la delusione per il gol incassato nel finale da Victor Osimhen: “La cosa che più ci dispiace stasera è non aver regalato i tre punti al nostro meraviglioso pubblico, che in alcuni momenti mi ha davvero emozionato. Vincere contro il Napoli sarebbe stato molto bello e lo avremmo meritato così come contro la Fiorentina. Compreso Empoli è il terzo pareggio di fila sul quale possiamo recriminare. Il Napoli ha fatto un tiro in porta in tutta la partita”.

Giulini ha però sottolineato la trasformazione avuta dal gruppo dopo le mosse di mercato, non risparmiando frecciate a chi è andato via, pur senza fare nomi: “Adesso abbiamo un grande gruppo, il mister ha fatto un gran lavoro, ma soprùattutto c’è stato un cambio di mentalità della squadra. Caceres e Godin? Probabilmente prima c’era qualche soggetto non abbastanza coinvolto all’interno della nostra famiglia”.

