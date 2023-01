Randy Levine dai NY Yankees al Milan: chi è il nuovo membro del Cda

21-01-2023 14:55

Randy Levine entra nel Consiglio d’amministrazione del Milan: il presidente dei New York Yankees, da oltre 20 anni alla guida di uno dei club di baseball più famosi del mondo, è stato annunciato dalla società rossonera in una nota pubblicata sul sito ufficiale.

Dirigente molto apprezzato (sotto il suo mandato è stato costruito lo Yankee Stadium), Levine conta diverse partnership nel calcio, tra cui quella con il Manchester City.



Milan, chi è Randy Levine: ha fatto grandi gli Yankees

“Il Consiglio di Amministrazione del Milan, riunito il 17 gennaio scorso, ha approvato l’ingresso di Randy Levine, presidente dei New York Yankees, quale nuovo consigliere. Randy Levine è presidente dei New York Yankees da oltre 20 anni ed è riconosciuto a livello globale come uno dei dirigenti più affermati nel settore dello sport e dell’intrattenimento”, è la nota del Milan.

Levine ha contribuito al successo della franchigia della Grande Mela sia sotto il profilo dei risultati sportivi, sia sotto il profilo economico, rafforzando e consolidando il brand dei New York Yankees all’estero. Il dirigente è stato determinante anche nello sviluppo del nuovo Yankee Stadium, completato nel 2009.

Randy Levine: una vita di successi

Nato nel 1955 a Brooklyn, New York, Levine si è laureato alla George Washington University in Giurisprudenza. Dopo aver lavorato nel Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti durante l’amministrazione Reagan, e successivamente in uno studio legale privato, ed essere stato chief negoziator della Major League Baseball negli anni ’90, Levine è stato vicesindaco di New York dal 1997 al 2000.

Proprio all’inizio del nuovo secolo è diventato presidente dei New York Yankees: durante il suo mandato il club ha vinto le World Series del 2009, e si è dotato di un nuovo stadio all’avanguardia.

Levine è inoltre stato uno dei fondatori di YES Network, il network sportivo regionale più seguito negli Stati Uniti.

Milan, arriva Levine: le parole di Scaroni

Il presidente del Milan Paolo Scaroni ha così accolto il nuovo consigliere: “E’ un professionista leader nello sport e nell’intrattenimento. La sua esperienza e competenza si integreranno con le nostre, contribuendo al percorso di crescita del club e creando opportunità per ampliarne la notorietà internazionale. La nomina di Randy ci aiuterà a sviluppare nuove sinergie a livello globale, in linea con la visione strategica di RedBird, aprendo nuovi orizzonti per il club e i suoi tifosi”.

Così il fondatore di RedBird Gerry Cardinale: “Per oltre due decenni, ho avuto il privilegio di costruire una partnership unica e di successo con i New York Yankees e la famiglia Steinbrenner, che, recentemente, ha riguardato anche l’investimento degli Yankees al fianco di RedBird nel Milan. Sono entusiasta di dare il benvenuto a Randy Levine nel consiglio di amministrazione di AC Milan e non vedo l’ora di consolidare questa partnership globale tra gli Yankees e il Milan”.