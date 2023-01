Ranieri a Cagliari è un evento: la società 'fotografa' l'arrivo in città

03-01-2023 11:53

Il Cagliari ha trasformato il ritorno di Claudio Ranieri in città in un evento. E allora ha raccontato il suo arrivo in una foto-storia sui social. Con la dicitura: ‘King Claudio is back’. Il nuovo tecnico dei sardi tra poco terrà la prima conferenza stampa dopo la decisione di tornare dove tutti lo ricordano con tantissimo affetto.

Attorniato dai tifosi, Ranieri è stato subito omaggiato di una sciarpa rossoblù da mettere al collo appena sbarcato a Elmas. Tanti i sorrisi e le aspettative, naturalmente, in casa cagliaritana per un allenatore che in Inghilterra ha vinto una Premier League incredibile con il Leicester. A Cagliari, però, più di 30 anni fa Ranieri si consacrò come allenatore professionista. L’esordio ufficiale, dopo la sosta, sarà il 14 gennaio contro il Como. Il presidente Tommaso Giulini spera, con Ranieri, di poter rincorrere il sogno Serie A.