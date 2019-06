Ravezzani boccia l'acquisto: Non è da Juve

Un nome accostato con insistenza alla Juventus negli ultimi giorni non stuzzica gli entusiasmi di Fabio Ravezzani. Il giornalista e conduttore tv è piuttosto scettico nei confronti di Adrien Rabiot e lo scrive a caratteri cubitali sul suo account Twitter, scatenando le immediate reazioni dei follower. Ma perché mai Rabiot non piace a Ravezzani? Ecco il contenuto del Tweet.

Il messaggio social – Scrive Ravezzani testualmente sul suo profilo: “Rabiot é il classico francese a parametro zero che non prenderei mai. Litiga anche con il T9″. E in pochi minuti è subito pioggia di commenti.

Le reazioni – Juventini e non juventini si affrettano a replicare. “Meglio Kurtic della Spal vero”, ironizza un follower. “Per lei Ronaldo è solo un vecchio che non serve a nulla e non fa differenza, Rabiot non da prendere: immagino che anche per lei come gli interisti De Ligt è sopravvalutsto non é nulla di che ahaha se sono tutti cosi scarsi perché allora siamo obbligati a vincere la Champions League? Decidetevi”, affonda il colpo Gabriele. Un altro sostenitore della Juve è laconico nella replica: “Si diceva anche di Tevez“. Un altro, Valentino, si chiede: “Che c’entra che sia francese?”. E un altro insinua: “A 0 è da prendere ieri. Plusvalenza assicurata che nel calcio di oggi è tutto. Ma capisco anche che devi metterti avanti per la polemica serale a qsvs”. Ma c’è anche chi è con Ravezzani: “Sono d’accordo soprattutto per l’aspetto caratteriale, mi sembra un principino viziato e capriccioso, un acquisto non da Juve (non è che senza Marotta sono un po’ disorientati?)”. Insomma, Rabiot non è ancora arrivato e già divide la critica.

SPORTEVAI | 23-06-2019 12:18