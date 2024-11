Real Madrid-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario e probabili formazioni

Il Milan fa visita ai campioni d'Europa in carica del Real Madrid guidati dal grande ex Ancelotti. Fonseca chiamato all'impresa: sorpresa Musah, scocca l'ora di Leao.

È la notte di Real Madrid-Milan, la sfida delle sfide. In occasione della quarta giornata di Champions League si ritrovano al Bernabeu i due club che hanno vinto più ‘coppe dalle grandi orecchie’, nel segno di Carlo Ancelotti. Fonseca è chiamato all’impresa contro i campioni d’Europa.

Champions: Real Madrid-Milan, quando si gioca e a che ora

Real Madrid e Milan si affronteranno questa sera, martedì 5 novembre, con fischio d’inizio in programma alle 21:00. La grande classica del calcio europeo tra i due club che hanno vinto il maggior numero di Coppe dei Campioni/Champions League (15 gli spagnoli, 7 i rossoneri) andrà in scena nel glorioso Santiago Bernabeu, tempio dei blancos fresco di ristrutturazione.

Finora 3 i punti collezionati dalla squadra di Fonseca, che, dopo aver perso contro Liverpool e Bayer Leverkusen, è riuscito a trovare la prima vittoria nell’ultima sfida casalinga contro il Bruges. Sei, invece, quelli messi in cassaforte dai campioni d’Europa in carica: tra i successi interni contro Stoccarda e Borussia Dortmund (straordinaria manita in rimonta, ndr), la sorprendente sconfitta in Francia contro il Lille.

Ricapitoliamo le informazioni utili per il big match dei rossoneri:

A che ora e dove vedere Real Madrid-Milan in diretta TV

Dunque, kick-off previsto stasera alle 21:00 in punto. Per non perdersi neppure un istante del big match di Champions League in tv, bisognerà sintonizzarsi su Sky, che trasmetterà in esclusiva l’evento. Gli abbonati all’emittente satellitare potranno seguire il match tra i rossoneri e le merengues sui canali Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252).

La diretta, come da tradizione, inizierà alle 20:30 con ampio pre-partita, quindi appuntamento in studio nel post partita con commenti e interviste.

Champions, Real Madrid-Milan dove vederla in streaming

Chi vorrà vedere Real Madrid-Milan in streaming potrà collegarsi e seguire la partita su NOW, piattaforma che trasmette i contenuti del palinsesto targato Sky, oppure ricorrere all’app Sky GO, disponibile per gli abbonati su pc, smartphone e tablet.

Le probabili formazioni

Qui Milan. Occhi puntati su Rafa Leao, che Fonseca rilancerà dal primo minuto dopo tre panchine di fila in campionato. La linea difensiva posta a protezione di Maignan dovrebbe essere composta da Emerson Royal, Thiaw, Tomori e Theo Hernandez.

Contro le stelle di Ancelotti servirà una prestazione maiuscola di tutto il reparto: insomma, non sono ammesse amnesie e disattenzioni. In mezzo al campo Fofana e Reijnders, con Musah al posto di Chukwueze perché in grado di offrire maggiore copertura, Pulisic e Leao al servizio di Morata. Alvaro e Theo sfidano il proprio passato con la voglia matta di dimostrare alla Casa Blanca quanto si sia sbagliata a non aver puntato sulle loro qualità.

Qui Real Madrid. Ancelotti senza Courtois e Rodrygo, ma pur sempre con una squadra piena zeppa di talento. In porta toccherà a Lunin, a Bellingham il compito di innescare Mbappé e il Pallone d’Oro mancato Vinicius.

Real Madrid (4-3-1-2): Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti

Lunin; Vazquez, Rudiger, Militao, Mendy; Valverde, Tchouameni, Camavinga; Bellingham; Mbappé, Vinicius. Allenatore: Carlo Ancelotti Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca

L’arbitro del match

A dirigere la super partita del Bernabeu sarà l’esperto arbitro sloveno Slavko Vincic, coadiuvato da Tomaž Klančnik e Andraž Kovačič; quarto uomo Matej Jug. Al Var ci sarà Pol van Boekel, con Tiago Martins.