Real Madrid-Napoli, moviola: il gol annullato e la scelta di non andare al Var

La prova dell’arbitro francese Letexiere al Santiago Bernabeu, nella gara valida per la penultima giornata di Champions, analizzata ai raggi X

30-11-2023 06:08

Di professione è un ufficiale giudiziario François Letexier, il 34enne arbitro francese designato per dirigere Real Madrid-Napoli di ieri sera, gara valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Letexier ha iniziato ad arbitrare a soli 20 anni, è in Ligue1 dal 2016 ed è internazionale dal 2017. E’ il più giovane arbitro ad aver mai debuttato nel massimo campionato di calcio francese (a soli 28 anni) ma come se l’è cavata ieri al Bernabeu?

Letexiere aveva arbitrato l’Italia a settembre

Lo scorso settembre il fischietto francese aveva arbitrato (bene) Macedonia-Italia. Le uniche squadre italiane arbitrate da Letexier in precedenza erano state l’Italia Under 19 (0-1 in casa con la Svezia), l’Italia Under 21 (3-5 con il Portogallo dopo i supplementari). Poi nelle coppe Leverkusen-Atalanta 0-1 (ottavo di finale di EL a marzo 2022), Ajax-Napoli 1-6 (fase a gironi in Champions a ottobre 2022). e Sporting-Juve di Europa League (1-1) l’anno scorso.

Letexiere ha ammonito solo due giocatori

Coadiuvato dai connazionali Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni come assistenti con IV uomo Jeremy Stinat, Jerome Brisard al Var e l’olandese Pol van Boekel all’Avar, l’arbitro francese ha ammonito due giocatori, entrambi della squadra di Mazzarri: Zielinski, Cajuste (N). Recupero: 4′ pt – 6′ st.

Real Madrid-Napoli, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 10’ interviene la goal line technology sulla rete di Simeone. La palla è entrata del tutto, gol convalidato. Al 68’ segna ancora il Napoli con Osimhen ma la rete viene annullata per chiaro fuorigioco del nigeriano. Infine al 91’ Cajuste cade in area dopo presunto contatto con Carvajal e chiede rigore, l’arbitro, senza bisogno del Var, lo ammonisce correttamente per simulazione. In sostanza ottima prova di Letexiere in Real Madrid-Napoli.