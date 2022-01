Reggina: Cicerelli e Kupisz per rinforzare le fasce

18-01-2022 14:10

Cambiare ritmo e tornare a macinare punti come ad inizio campionato: questo l’obiettivo della Reggina che vuole cercare di tornare protagonista nel campionato cadetto. I calabresi non stanno attraversasndo un buon momento di forma e le troppe sconfitte degli ultimi tempi hanno fatto scivolare la squadra fuori dal gruppo play off.

Ecco perchè la dirigenza è alla ricerca di nuovi giocatori capaci di far svoltare la seconda parte del campionato. Nomi? Non solo Cristiano Lombardi e Franco Orozco. La Reggina continua a sondare il mercato degli esterni offensivi alla ricerca del profilo giusto per il tecnico Boscaglia e avrebbe per questo messo nel mirino altri due giocatori: si tratta, come riporta La Gazzetta del Sud di Emanuele Cicerelli, classe ‘94, e Tomasz Kupisz, classe ‘90, entrambi ex Salernitana.

Il primo è di proprietà della Lazio come Lombardi, ma sta giocando in prestito al Frosinone dove ha collezionato 15 presenze con due reti, il secondo invece è in uscita dal Pordenone dove ha messo assieme appena 9 presenze con due assist.

Intanto la Reggina sta preparando al meglio la temibile trasferta lombarda di sabato prossimo quando i granata saranno ospiti del Monza.

OMNISPORT