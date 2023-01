Reggina, Filippo Inzaghi: "Voglio rabbia dopo questo ko"

14-01-2023 18:14

Il tecnico della Reggina Filippo Inzaghi ha commentato la sconfitta in casa contro la Spal: “Perdiamo senza aver rischiato nulla, abbiamo esaltato il portiere avversario, abbiamo fatto 30 tiri in porta. Ci manca la mira, dobbiamo migliorare in questa cosa, ma abbiamo una classifica ottimale. Possiamo rimproverarci poco, accettiamo la sconfitta e pensiamo alla prossima dove sarà fondamentale vincere”.

“La squadra ha pressato alto, quando segnano un gol dall’angolo e noi tiriamo 30 volte in porte c’è davvero poco da aggiungere. Andiamo avanti molto serenamente, queste partite se non le puoi vincere non le devi perdere, ma abbiamo subito solo due corner contro”.

Inzaghi si aspetta una reazione dalla prossima gara: “Non è una sconfitta che ci deve abbattere, ma una sconfitta così ci deve fare arrabbiare e pensare a provare a battere la Ternana sabato prossimo”.