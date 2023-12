Reinhold Messner, messaggio choc sui social: "Sono arrivato alla fine", arriva la confessione

Alpinismo fatto persona, ma non solo, Reinhold Messner spaventa con un messaggio choc affidato ai social. Il post della poliedrica leggenda della montagna è da far tremare i polsi.

Reinhold Messner spaventa i suoi follower con un messaggio che lascia pochi dubbi interpretativi e apre dubbi e quesiti alti più di qualsivoglia montagna sul suo stato di forma. Il classe 1944 scrive:

Sono arrivato alla fine, questa è la realtà . Me ne vado con la coscienza pulita, sapendo di essere stato una brava persona, di aver dato il massimo, di essere stato un padre amorevole, un buon amico e un buon fratello. Ora è il momento di vivere i miei ultimi sogni e amare le persone che significano molto per me, ma la cosa più importante è la gratitudine.

Un post Instagram da brividi, che Messner ha accompagnato con un bello scatto in barca e due hashtag, che confermano la voglia innata di continuare in ogni caso a combattere e a vivere appieno, onorando rendendo grazie al passato con uno squadro fisso verso il futuro: #gratitudine e #motivation.

Classe 1944, Reinhold Messner nella sua carriera ha scalato tutti e quattordici gli ottomila, scritto una mezza infinità di libri, fatto politica ed effettuato oltre cento spedizioni in quota e più di 3.500 scalate. Una vera e propria leggenda dell’alpinismo, apprezzata in tutto il mondo che, intercettata da Il Corriere della Sera, ha voluto aggiungere una spiegazione al post:

Quel messaggio? Sto bene, ora sono in aeroporto e sto per prendere un volo per l’India, dove mi tratterrò fino a fine anno. Sto arrivando alla fine e accetto questo. Non chiudo gli occhi davanti ai fatti reali, ma ciò non significa che non abbia più idee e progetti.