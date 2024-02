Rennes-Milan, moviola: var e arbitro nel mirino per i due rigori concessi

La prova di Pinheiro nella gara dei playoff di Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto portoghese ha ammonito solo tre giocatori in 90'

23-02-2024 09:00

Lo ricordano bene, e non certo con piacere, i tifosi della Juventus. L’arbitro Pinheiro, designato dall’Uefa per Rennes-Milan, si rese protagonista in negativo per un netto rigore negato ai bianconeri nella gara col Nantes della passata stagione dopo un evidente tocco di mano di Centonze sul colpo di testa ravvicinato e indirizzato verso la porta da parte di Bremer. L’arbitro fu richiamato dal Var ma, dopo aver rivisto l’azione al monitor, incredibimente decise di non dare il rigore alla Juve e decretare fallo in attacco del difensore bianconero ma come se l’è cavata ieri il fischietto portoghese?

I precedenti di Pinheiro con il Milan

Nessun precedente dell’arbitro portoghese col Milan, anche perché la sua esperienza in campo internazionale è piuttosto limitata con poche gare dirette tra Europa League e Champions.

Pinheiro ha ammonito tre giocatori

Coadiuvato dai connazionali Bruno Jesus e Luciano Maia come assistenti, con IV uomo Gonçalves, Martins al Var e Malheiro all’Avar l’arbitro ha ammonito tre giocatori, di cui due della squadra di Pioli: 54’ Kjaer, 69’ Gouiri, 79’ Maignan. Recupero: 1′ 1T, 6’ 2T.

Rennes-Milan, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 46’ proteste del Rennes per un possibile scontro in area tra Musah e Kalimuendo. Pinheiro lascia correre e dal primo replay sembra il giocatore francese a cercare il contatto lasciandosi poi cadere. Al 55’ rigore per il Rennes: Kjaer cerca di anticipare Terrier e tocca il suo avversario, che si lascia cadere a terra. Pinheiro decreta il penalty. Dal dischetto poi si presenta Bourigeaud che supera Maignan. Al 69’ check del VAR per un tocco di mano di Jovic, la va a rivedere Pinheiro che decreta il rigore, nonostante anche in questo caso appaia molto dubbio dal primo replay. Il movimento del braccio, infatti, sembra congruo e il serbo è di spalle. Dal dischetto va ancora Bourigeaud che di nuovo spiazza Maignan. Nel complesso insufficiente l’arbitro in Rennes-Milan.