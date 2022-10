21-10-2022 14:08

Uno dei più grandi giocatori degli ultimi 15 anni, il francese Franck Ribery, annuncia ufficialmente il suo addio al calcio giocato dopo settimane di consulti con medici e specialisti, che hanno ritenuto impossibile sistemare le sue ginocchia martoriate. L’asso della Salernitana comunica la sua decisione alla vigilia dell’impegno dei campani contro lo Spezia.

Ribery è stato per una decade una delle stelle del Bayern Monaco campione di tutto assieme a Robben, un numero 7 in grado di segnare gol a grappoli e di regalare giocate da leggenda in giro per il mondo. Con la Francia, giovanissimo, ha raggiunto la finale Mondiale nel 2006 persa contro l’Italia di Marcello Lippi.

Con 163 reti in carriera, nove titoli di Bundesliga e una Champions League (2012/2013, oltre a una marea di coppe nazionali e altri trofei internazionali come Supercoppa UEFA e Mondiale per Club), lascia un grandissimo del pallone.

Ora dovrebbe diventare un collaboratore del tecnico Davide Nicola alla Salernitana, e non è escluso per lui un futuro da dirigente del club, magari con un ruolo da ambasciatore.