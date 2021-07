Riscatto Italvolley, Giappone battuto 3-1

L’Italia del volley maschile si riscatta dopo il pesante ko nel secondo match con la Polonia (3-0) e centra la seconda vittoria nella Pool A del torneo olimpico dopo quella contro il Canada all’esordio.

Battuto 3 set a 1 il Giappone con il punteggio di 25-20 25-17 23-25 25-21. Bravi gli Azzurri di Blengini a reagire dopo aver subito la rimonta dei padroni di casa nel terzo parziale. Per l’Italia il top scorer è Osmany Juantorena con 22 punti.

L’Italvolley sale così al quarto posto in classifica con 5 punti, gli stessi del prossimo avversario di sabato 30 Luglio, ovvero l’Iran, anche se gli iraniani vantano un migliore score tra set vinti e persi: per i nostri prossimi avversari 6 set vinti e 5 persi. Perfetta parità invece per gli azzurri 6-6.

Dopo l’incontro contro l’Iran il calendario metterà di fronte l’Italia e il Venezuela, momentaneamente fanalino di coda del gruppo A con tre sconfitte su tre gare disputate, zero punti e un solo set vinto contro la Polonia.

28-07-2021