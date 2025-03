L’Avellino risponde al Cerignola, il duello continua, esonerato Gattuso a Novara

Il Vicenza si prende la vetta, crolla la Ternana e l'Entella può approfittarne. L'Avellino risponde al Cerignola, saltano panchine Novara e Trapani

Si sono disputate ieri 13 gare della 34^ giornata del campionato di Lega Pro. Nel girone A sorpasso in vetta del Vicenza, che vince a Vercelli e approfitta dell’1-1 del Padova sul campo dell’Atalanta Under 23. Salta la panchina del Novara. Nel girone B clamoroso tonfo della Ternana, ko 4-1 a Lucca: stasera l’Entella può correre verso la B. Nel girone C, continua il duello ad alta quota tra l’Avellino (2-1 al Benevento) e il Cerignola (1-0 al Monopoli). Il Trapani perde il derby col Catania e saluta Torrente: torna Aronica.

Lega Pro, 34^ giornata, i risultati del girone A

Nel girone A è il Vicenza la nuova capolista. Rimonta completata con il sorpasso in vetta ai danni del Padova, frenato dall’Atalanta Under 23: al gol di Fusi risponde Vlahovic al 90’ (il serbo non segnava da gennaio). Solo 2 punti nelle ultime 6 trasferte per gli uomini di Andreoletti. A Vercelli, il Vicenza si impone 1-0 con la rete di Rauti e vola a +1 sui rivali corregionali.

Cinquina del Trento all’Albinoleffe, che chiude il primo tempo avanti di un gol (Astrologo), ma nella ripresa subisce 5 reti dalla squadra di Tabbiani. Cambi indovinati: dentro Anastasia subito dopo l’intervallo e l’esterno offensivo serve l’assist a Di Cosmo e segna due reti. Di Maffei e Petrovic su rigore le altre segnature del 5-1 finale.

Il Lumezzane del neo-tecnico Massimo Paci recupera due volte lo svantaggio e pareggia 2-2 in casa col Caldiero Terme, avanti con Fasan e poi con un autogol di Dalmazzi. A inizio ripresa Baldini fa 1-1 (primo gol stagionale per l’attaccante) e Malotti sigilla il risultato con un bel sinistro a giro. Colpaccio della Pro Patria sul campo della Virtus Verona: decisivo un rigore di Alcibiade. Mercoledì i bustocchi giocheranno il recupero di campionato contro l’Atalanta Under 23.

A Novara è ribaltone in panchina a 4 giornate dalla fine della stagione regolare: il ko di sabato in casa dell’Union Clodiense fanalino di coda costa il posto a Giacomo Gattuso. Dalla Primavera promosso Giuseppe Mascara, ex attaccante dei piemontesi, reduci da 4 punti nelle ultime 6 giornate.

Lega Pro, 34^ giornata, i risultati del girone B

Nel girone B la Ternana cede di schianto a Lucca e viene contestata dai suoi tifosi. Lucchese indemoniata nonostante le note vicissitudini societarie e un nuovo cambio di proprietà. Magnaghi fa doppietta, segna pure Visconti, poi Cicerelli accorcia su punizione a fine primo tempo, ma nella ripresa Badje cala il poker (4-1). Stasera l’Entella può approfittarne: dovesse battere la Torres volerebbe a +7 sulla Ternana, a 4 turni dalla fine del campionato (all’ultima giornata si gioca Entella-Ternana).

Il Rimini, dopo aver vinto la gara di andata della finale di Coppa Italia di Lega Pro, rifila un roboante 4-2 al Sestri Levante, fermando l’emorragia di sconfitte in campionato (3 di fila). Al 7’ il risultato è già sul 2-0, doppiette di Parigi e Cinquegrano per i romagnoli; di Parravicini e Nunziatini le reti degli ospiti. Il derby marchigiano tra Ascoli e Vis Pesaro termina sullo 0-0. La Spal si salva in casa contro il Legnago, ma non eviterà i playout: 1-1 al Mazza con le reti di Franzolini (per il Legnago) e Molina.

Lega Pro, 34^ giornata, i risultati del girone C

Nel girone C, l’Avellino risponde al guizzo del Cerignola, che all’89’ piega il Monopoli con un gol di Cuppone (a secco da 7 mesi, dopo un grave infortunio al ginocchio). Gli irpini si impongono nel posticipo battendo 2-1 il Benevento: succede tutto nella ripresa, Armellino apre le danze con un destro al volo, Pinato pareggia per gli ospiti sfruttando un errore difensivo avversario e Palumbo, entrato da 3’, decide l’incontro con un colpo di testa a incrociare. Avellino primo con 2 punti di vantaggio sul Cerignola.

Il Catania si prende il derby al “Provinciale”: 3-0 al Trapani targato Anastasio, Lunetta e Frisenna e nuovo ribaltone sulla panchina granata. Via Torrente, torna Salvatore Aronica. Otto reti in Potenza-Giugliano 4-4. Lucani avanti con Novella e Caturano, gli ospiti rimontano con la doppietta di Del Sole e D’Agostino. Schimmenti segna il 3-3, Njambé al 90’ riporta avanti il Giugliano, ripreso al 6’ di recupero dal giovane Mazzeo.

Lega Pro, 34^ giornata, le gare di oggi

Si giocano stasera le ultime 2 gare della 34^ giornata del campionato di Lega Pro. Entrambe alle 20.30. Nel girone A chiude il sipario Lecco-Giana Erminio, nel girone B è in programma Entella-Torres, probabilmente decisiva ai fini della promozione diretta in Serie B.