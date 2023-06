Rivera vuole il Bari da De Laurentiis: messaggio chiaro dai tifosi

La clamorosa ipotesi di Gianni Rivera al Bari scatena i tifosi biancorossi: domina lo scetticismo, anche se c'è consapevolezza che i De Laurentiis sono proprietari a termine.

18-06-2023 18:32

C’è fermento sulle sorti del Bari. La mancata promozione in serie A della società del capoluogo pugliese, sfuggita proprio negli ultimi minuti della finale playoff contro il Cagliari a causa di un gol messo a segno dal bomber rossoblu Pavoletti, ha solo rimandato la cessione della società, che si sarebbe resa obbligatoria in caso di grande salto. Le norme della Figc, infatti, vietano la multiproprietà. I De Laurentiis avranno a disposizione un po’ di tempo in più per vendere, ma a sorpresa si è fatto avanti Gianni Rivera.

Bari, tifosi scettici sulla proposta di Rivera

L’ex “Golden Boy” del calcio italiano ha infatti manifestato interesse non solo ad acquisire, attraverso una cordata di imprenditori di cui sarebbe intermediario, ma addirittura ad allenare la squadra biancorossa. Circostanza, quest’ultima, che ha fatto drizzare le antenne ai sostenitori del Bari. Vivaci le reazioni, i commenti e le impressioni affidate ai social dopo la clamorosa proposta da parte di colui che il grande Gianni Brera aveva ribattezzato “Abatino”.

Ventola presidente: la pazza idea dei baresi

Particolarmente interessanti i commenti di un popolare forum di tifosi, quello del sito Solobari. Angioletto è scettico: “Rivera a 80 anni non so quanta voglia abbia di mettersi alla berlina, di sicuro queste trattative devono avvenire con maggiore riservatezza proprio per non suscitare la pressione della piazza”. Anche Fattoabari non fa salti di gioia: “La parola cordata mi fa venire i brividi. Poi sentire uno di quella età che vorrebbe fare l’allenatore fa capire la serietà di questa eventuale avventura”. E Will Kane fa una domanda: “Scusate, ma a Gianni Rivera nota bandiera del Milan, che gli frega del Bari? Come portavoce troverei più motivato l’interesse di un Nicola Ventola. Ma Gianni Rivera col Bari…”.

Bari, De Laurentiis presidente a termine

La maggioranza dei tifosi non sembra credere molto all’ipotesi Rivera, ma qualche voce fuori dal coro c’è. “Sarebbe interessante capire chi sono i personaggi che sono dietro Rivera, sempre che la trattativa sia reale e sempre che ci sia qualcosa di concreto”, scrive un fan. “Incredibile, Rivera l’abatino“, scrive sognante un altro utente. Mentre Pasquale fa notare: “Il problema di una presidenza vera e di una società solida però mi sa che dobbiamo porcelo, i De Laurentiis sono proprietari a termine“. Perentoria la replica di Beniaminus: “Da piccolino sognavo che il Bari un giorno potesse comprare Rivera, non che Rivera un giorno potesse comprare il Bari”.