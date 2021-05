Road to Euro 2020: la Germania di Joachim Low

Nell’assurdo Girone F di Euro 2020, che comprende ben tre squadre potenzialmente in grado di alzare il trofeo, una di queste è la Germania di Joachim Low, che dopo 15 anni in panchina, è al suo quarto torneo e ha sempre raggiunto almeno la semifinale di EURO. Quarto e ultimo torneo con la Mannschaft, in quanto da fine Europei sarà sostituito da Flick, ex Bayern Monaco.

Squadra davvero particolare la Germania, che in tanti anni è sempre stata in grado di rimanere al vertice grazie ad un ricambio generazionale impressionante, ed ad una fiducia nei giovani quasi illimitata. È infatti ormai raro trovare un torneo in cui la Germania non sia tra le prime 4 da oltre 30 anni, e anche quando il paese era diviso in due le cose non erano poi così diverse, anzi (Italia ’90 insegna).

Il girone di qualificazione dei tedeschi è stato superato in carrozza con ben 6 vittorie, 30 gol fatti e solamente 7 subiti. Difficile ripetere il ciclo del Mondiale 2014, ma qualche giocatore reduce da quell’impresa si trova ancora. Primo tra tutti il capitano Manuel Neuer, portiere del Bayern, che dopo un paio d’anni di appannamento per via degli infortuni è tornato ai suoi soliti livelli, costantemente reinventando il ruolo di estremo difensore. Un altro veterano, uno dei pochi rimasti assieme a Neuer e a Low, è Toni Kross, mediano numero 8 del Real Madrid tra i centrocampisti più completi e sottovalutati della storia.

Un altro nome rimasto da quella stupenda spedizione è Thomas Muller. Due anni e mezzo dopo averlo estromesso per puntare sui giovani, la Germania ha riconvocato Müller, leader naturale ed esperto di tornei internazionali. L’attaccante, 31 anni, riesce sempre a trasmettere la sua mentalità vincente ai compagni.

Per quanto riguarda le sorprese, invece, avevamo pensato di scrivere su Kai Havertz, ma il gol decisivo nella finale di Champions League contro il City ha acceso i riflettori del mondo su di lui, quindi ormai si sa tutto e di più sul giovane trequartista ex Leverkusen. Per nominare qualcuno di meno famoso troviamo Volland, che arriva in squadra con grandi ambizioni e 18 gol in 40 partite con il Monaco.

Impressionante fin qui, dicevamo prima, la competitività della Germania nel lungo periodo. La fase finale della prossima estate sarà il 26° grande torneo consecutivo dei tedeschi, ovvero Coppa del Mondo o EURO. Impossibile con considerarla una candidata per la vittoria finale.

