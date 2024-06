Roland Garros 2024, gran finale Italia: dove vedere Sinner, Paolini e le sfide di doppio

Tutto quel che c'è da sapere sulle partite più attese dagli appassionati italiani: orari e coperture TV e streaming di semifinali e finali al Roland Garros.

La storia l’hanno già fatta, ora attendono solo di completare l’opera. Non un’impresa semplice per l’Italia del tennis, che pure a Parigi si giocherà quattro carte luccicanti in tutti e 4 i maggiori tornei (manchiamo soltanto nel doppio misto: si può soprassedere): Sinner nel singolare maschile, Paolini nel singolare femminile, Bolelli e Vavassori nel doppio maschile ed Errani e Paolini nel doppio femminile. Più il giovane Lorenzo Carboni, che ha faticato un po’ a trovare spazio nelle cronache, anche se poi ha potuto rifulgere di luce riflessa: anche lui è in semifinale nel torneo Juniores. Insomma, sognare non costa nulla…

Dove vedere Errani e Paolini nella semifinale del doppio

Il lungo fine settimana del tennis italiano scatta alle 13.20 di venerdì con la semifinale del doppio femminile, nella quale saranno impegnate Sara Errani e Jasmine Paolini (teste di serie numero 11 del torneo) opposte alla rumena Elena Gabriela Ruse e all’ucraina Marta Kostjuk.

Non esistono precedenti, ma di sicuro la coppia italiana sa di partire con i favori del pronostico: dopo il trionfo di tre settimane fa nel torneo di doppio agli Internazionali d’Italia, Errani e Paolini sentono di avere tra le mani un’altra ghiotta opportunità per provare a rimpinguare il proprio palmares, oltre a fare un ulteriore balzo in avanti in prospettiva olimpiadi (questo doppio è nato proprio pensando a Parigi 2024: tra meno di due mesi si tornerà a giocare proprio su questi campi…). A differenza di quanto si possa pensare, la partita non verrà trasmessa in diretta televisiva: sarà possibile però seguirla in streaming sulla piattaforma Discovery attraverso Eurosport+

Partita: Errani/Paolini-Ruse/Kostjuk

Data: 7 Giugno 2024

Orario: ore 13.20

Diretta TV: non prevista

Streaming: Eurosport+

Dove vedere Sinner-Alcaraz in tv e streaming

Il campo principale del venerdì è chiaramente il Chatrier, che a partire dalle 14,30 ospita la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Bilancio dei precedenti completamente pari (4-4) e propositi di grandeur per entrambi: Sinner, fresco numero 1 del mondo, negli ultimi 24 incontri disputati in un torneo slam ha vinto 21 volte, ma soprattutto ha conquistato almeno due set in ben 23 occasioni (anche nei ko. con Altmaier al Roland Garros 2023 e con Zverev agli US Open 2023).

Alcaraz a Parigi non s’è mai spinto oltre le semifinali, con Djokovic che un anno fa gli sbarrò la strada a un passo dalla finale (bilancio in carriera: 19 partite vinte e 4 perse). La partita sarà trasmessa in diretta dai canali Eurosport, presenti sulla piattaforma Discovery+, Dazn, Sky e Now TV.

Partita: Sinner-Alcaraz

Data: 7 Giugno 2024

Orario: ore 14.30

Diretta TV: Eurosport, Sky

Streaming: DAZN, Now TV, Eurosport+

Dove vedere Bolelli e Vavassori nella finale del doppio

La giornata di sabato sarà quella “consacrata” alle prime due finali certe che vedranno impegnati gli italiani. E che potrebbero giocarsi in contemporanea, a meno che non venga modificato il programma degli incontri. Quella tra Simone Bolelli e Andrea Vavassori, opposti alla coppia che vincerà la seconda semifinale tra Zeballos e Granollers contro i favoritissimi Arevalo e Pavic, che peraltro l’avevano battuti in semifinale a Roma non più tardi di tre settimane fa (si gioca tra pochi minuti sul Simonne-Mathieu) è in programma alle 15. In questo caso la diretta tv è garantita da Eurosport 2, oltre ai soliti canali streaming.

Partita: Bolelli/Vavassori-Vincente Zeballos/Granollers e Arevalo/Pavic

Data: 8 Giugno 2024

Orario: ore 15.00

Diretta TV: Eurosport, Sky

Streaming: DAZN, Now TV, Eurosport+

Dove vedere Paolini-Swiatek in tv e streaming

L’ultimo match (per ora, si spera) in programma nella terra di Francia è quello che metterà di fronte Jasmine Paolini a Iga Swiatek, la numero 1 al mondo. Che l’ha battuta in entrambi i precedenti disputati, uno risalente addirittura al 2018 in un tornei ITF, l’altro al primo turno degli US Open 2023.

Per Paolini, già certa di entrare tra le prime 10 al mondo a partire da lunedì, la partita si preannuncia elettrizzante, senza niente da perdere: chiaro che tutti i favori del pronostico penderanno dalla parte della polacca, che è arrivata in finale lasciando un solo set per strada nel match contro Naomi Osaka e che è reduce da un filotto di ben 18 vittorie consecutive tra Madrid, Roma e Parigi. La partita sarà trasmessa in diretta dai canali Eurosport, presenti sulla piattaforma Discovery+, Dazn, Sky e Now TV, con orario d’inizio fissato anche in questo caso alle ore 15.

Partita: Paolini-Swiatek

Data: 8 Giugno 2024

Orario: ore 15.00

Diretta TV: Eurosport, Sky

Streaming: DAZN, Now TV, Eurosport+

