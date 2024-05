Roland Garros, Alcaraz torna a splendere: Wolf dominato. Avanzano anche Rublev e Dimitrov

Carlos Alcaraz concede solamente quattro game a J.J. Wolf e vola al secondo turno del Roland Garros insieme ad Andrey Rublev e Grigor Dimitrov

Buona la prima al Roland Garros 2024 per Carlos Alcaraz, che ha annientato J.J. Wolf con il risultato di 6-1 6-2 6-1 e vola così al secondo turno. Match mai in discussione e che darà sicuramente fiducia al murciano dopo la fin qui travagliata stagione sul rosso. Oltre al n°3 ATP avanzano al 2° turno anche Andrey Rublev e Grigor Dimitrov. Momentaneamente sospeso invece l’incontro di Hubert Hurkacz.

Vittoria schiacciante di Alcaraz

Match senza storia tra Alcaraz e Wolf. Lo statunitense illude brekkando lo spagnolo in apertura d’incontro, poi però non riesce a vincere più un game nel parziale perdendo il primo set 6-1. L’emorragia di Wolf prosegue anche nel secondo set, con il n°3 ATP che si porta sul 2-0 e poi strappa nuovamente la battuta salendo sul 4-1 e poi chiudendo il parziale per 6-2. Nel terzo set la partita si può considerare già ampiamente chiusa, con Wolf, ormai demoralizzato, che non oppone più nemmeno resistenza facendosi brekkare due volte in apertura di parziale. Sotto 3-0 lo statunitense ha un moto d’orgoglio che gli permette di recuperare un break di svantaggio. Si tratta però solo di un momento passeggero visto che poi il murciano vince i tre game successivi e chiude con il risultato di 6-1 6-2 6-1 in 1h e 51’.

La forma di Carlitos

C’era tanta curiosità attorno alle condizioni fisiche di Alcaraz, alle prese con i problemi al braccio dall’inizio della stagione su terra rossa – durante la quale è riuscito a giocare solamente quattro partite tutte al Masters 1000 di Madrid -, e la prestazione di oggi ha sicuramente dato sensazioni positive al murciano, anche se la resistenza offerta da Wolf è stata senza dubbio troppo “leggera” per metterlo in difficoltà e capire davvero quali siano le condizioni di Carlitos. Maggiori informazioni si potranno avere dal prossimo turno del Roland Garros, con Alcaraz che affronterà il vincente della sfida tra Jack Draper e Jesper De Jong, interrotta per pioggia con l’olandese avanti due set a uno, ma sotto di un break nel quarto parziale.

Al 2° turno anche Rublev, Dimitrov e Hurkacz

Nessuna sorpresa finora in questa prima giornata di Roland Garros, con gli altri top-10 in campo oggi che volano al 2° turno. Andrey Rublev ha infatti eliminato in quattro set Taro Daniel (6-2 6-7 6-3 7-5), mentre Grigor Dimitrov ha battuto in tre Aleksandar Kovacevic (6-4 6-3 6-4). Interrotto invece per pioggia al quinto set l’incontro di Hubert Hurkacz contro Shintaro Mochizuki, con il polacco a un game dal successo. Al prossimo turno il russo affronterà Pedro Martinez, che ha eliminato Thiago Augustin Tirante al quinto set al termine di un combattuto incontro (5-7 6-4 3-6 6-4 6-3), il bulgaro attende invece il vincitore della sfida tra Fabian Marozsan e Mikhail Kukushkin, mentre in caso di vittoria il polacco se la vedrà con Brandon Nakaschima, che ha sconfitto il connazionale Nicolas Moreno De Alboran in quattro set (6-1 6-7 6-3 6-2).

Qui trovate il tabellone del Roland Garros 2024