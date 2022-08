Roma, Felix Afena-Gyan si difende via social

22-08-2022 15:56

La Roma fa quadrato attorno a Felix Afena-Gyan.

Il giovane attaccante ghanese, sfortunato protagonista del grave infortunio subito da Georginio Wijnaldum, è stato difeso da tutto l’ambiente giallorosso, José Mourinho in testa, dalla “gogna mediatica” scatenatasi sui social e non solo dopo il contrasto di gioco del tutto fortuito costato la frattura della tibia al centrocampista olandese.

Il tecnico portoghese ha commentato a muso duro gli attacchi subiti da Felix, che si è anche difeso in prima persona attraverso una Story in inglese sul proprio canale Instagram: “Prima di affermare, prova a chiedere – la traduzione della Story di Felix – Prima di giungere a una conclusione, prova a fare chiarezza. Prima di dare un giudizio, prova a conoscere la storia completa. È difficile da battere una persona che non molla mai”.

Afena-Gyan, primo 2003 ad andare in gol in Serie A grazie alla doppietta realizzata al Genoa nel novembre 2021, non rientra quest’anno nei piani della Roma, che lo ha inserito nella lista dei cedibili dopo avergli rinnovato il contratto fino al 2026.