I giallorossi sconfitti 1-0 nell'andata dei quarti di Europa League, Dybala e Abraham vanno ko: il web giallorosso si scaglia contro Mourinho e capitan Pellegrini

13-04-2023 20:52

La storia della qualificazione alle semifinali di Europa League e tutta ancora da scrivere, perché l’1-0 in favore del Feyenoord lascia aperte tutte le strade. Ma la partita di questa sera in Olanda è un efficace riassunto della recente e tutt’altro che fortunata storia della Roma. Una storia che comincia al 24′ del primo tempo con l’infortunio muscolare (l’ennesimo) occorso a Dybala. Seconda tappa, il rigore sbagliato da Pellegrini al 43′. Ma non finisce qui, naturalmente.

Feyenoord-Roma 1-0, quanta sfortuna per i giallorossi

Nel secondo tempo al 54′ arriva il gol di Wieffer, sul quale la difesa giallorossa è stata tutt’altro che irreprensibile. E dopo soltanto 4 minuti, anche Abraham si infortuna e deve lasciare spazio a Belotti. Finita qui? No, perché al 62′ la Roma prende un altro palo con Ibanez, che prende la traversa di testa prima che Idrissi spazzi via. Per pochi millimetri, come confermato dalla goal line technology: si tratta del 26esimo palo stagionale dei giallorossi, primi in questa speciale classifica. C’è da mangiarsi le mani, e tanto, anche perché il Feyenoord non ha prodotto delle vere occasioni da rete, nonostante abbia condotto il gioco in mezzo al campo. Ma ai tifosi giallorossi resta tantissima amarezza in bocca.

Roma ko, i tifosi se la prendono con Mourinho

A Michele proprio non va giù: “L’unica volta che Cassano ha ragione, che schifo di squadra”. Anche Matteo la vede così: “Quindi cassano per una volta aveva ragione”. Gianni invece la vede diversamente: “Non meritavano la sconfitta ..Olandesi nulla di speciale”. Mentre Piero si chiede: “Come fate ad osannare un allenatore come Mourinho?”. Mentre Giuseppe si scaglia apertamente contro il portoghese: “José invece che buttare sempre fango sulla Juventus pensa al fatto che in Europa vinci solo se rubi (Porto e soprattutto Inter)”. Emanuele rassicura tutti: “Passiamo noi. Tranquilli”. Giovanni non ci sta: “Mi dispiace molto per la partita si poteva almeno pareggiare”.

Pellegrini sbaglia il rigore, la rabbia del web giallorosso

Ma il momento sliding doors della partita è arrivato senza dubbio in occasione del rigore calciato sul palo da parte di capitan Pellegrini al 43′. Odio e amore, per lui, da parte dei tifosi della Roma. Giacomene addirittura si chiede: “Ma perché gioca Pellegrini?”. Mentre Davide è impietoso: “Mezzo giocatore”. Mentre mrcm si chiede: “Ma invece EL SHA no vero? Ancora li tira Pellegrini”. E Massimo aggiunge: “Nn li sa tirare già lo sapevo che sbagliava”. E Rodolfo amaro: “È proprio fracico”. Così come Adriano: “Non se regge in piedi”. Sir Arcibald non ha pietà: “Ormai la mediocrità di questo calciatore è in costante ascesa”. Così come Pep: “Che giocatore…a prescindere dal rigore un giocatore inutile!!!”. Mentre Giacomo non è da meno: “Pellegrini quando ha preso la palla per calciare il rigore era bianco come un cencio”. E Roberto conclude: “Da romanista nn avrò pace finché nn vedrò pellegrini con un’altra maglia!!!”.

Dybala va ko, tifosi giallorossi affranti

Ma l’analisi della partita della Roma non può prescindere da quanto capitato al 24′: Paulo Dybala costretto ad uscire a causa di un problema all’adduttore destro. Il campione del mondo argentino, sostituito da El Shaarawy, ha chiesto il cambio e ha abbandonato il campo scuotendo la testa, visibilmente amareggiato. Non è la prima volta, per il giocatore argentino: un infortunio del genere, nella fase cruciale della stagione, può davvero complicare tutto. E i tifosi se l’aspettavano, come sottolinea Ilaria: “Si sapeva che prima o poi si sarebbe rotto”. E Matteo aggiunge: “Dannazione… Spero che non sia grave”. Mentre C.June77 aggiunge: “Che sfiga… Abrahm deve fare molto di più però”. E Nulladipersonale dice la sua: “Preoccupante la fragilità fisica di Dybala”. Anche Andrea è amaro: “Dybala grande giocatore ma fragile come un grissino“.