Arrivata in Finlandia con l’obbligo di vincere, la serata della Roma parte bene, con le belle nuove che arrivano dalla Bulgaria, dove il Betis di Siviglia fa un grosso favore andando a superare il Ludogorets grazie a un gol di Fekir a inizio ripresa e alleggerisce la pressione sulla squadra di José Mourinho. I giallorossi ci mettono comunque del loro superando l’ostacolo HJK per i tre punti che valgono l’aggancio in classifica proprio al Ludogorets. A decidere il match una rete di Tammy Abraham e il gol di El Shaarawy per l’1-2 finale, ma la qualificazione resta in bilico.

HJK-Roma, i momenti chiave della gara

Dopo una traversa e un gol annullato a Cristante, la Roma trova il vantaggio a un soffio dal riposto. Il gol è di Tammy Abraham che sblocca nel momento più importante e scaraventa in rete di testa una perfetta punizione dalla trequarti di Pellegrini. A inizio ripresa, i giallorossi partono bene, ma al 9′ sono costretti a incassare il pari. Bravo Hetemaj, vecchia conoscenza del calcio italiano, che supera Rui Patricio sfruttando la libertà concessagli al limite da Mancini. La Roma torna a condurre al 17′, con la deviazione di Hoskonen che insacca nella propria rete nel tentativo di anticipare Abraham sul cross in mezzo di El Shaarawy, che si vede poi assegnare il gol e può festeggiare al meglio il compleanno.

Qui tutte le azioni del match.

HJK-Roma, l’analisi della partita

Le migliori notizie della serata europea della Roma arrivano sicuramente dall’altro match del Gruppo C. Sul sintetico di Helsinki, Mourinho si prende certamente il risultato e un Tammy Abraham finalmente ritrovato e in gran forma. Per il resto, i giallorossi giocano a sprazzi e senza riuscire a tenere un gran ritmo per tutta la gara. Il successo è giusto, ma la Roma deve ringraziare la sbracciata di Abubakari su Cristante che porta il Var ad annullare il gran gol del possibile 2-2 di Browne, che aveva superato Rui Patricio con la complicità di Abraham.

HJK-Roma, il tabellino

HJK (3-5-2): Hazard; Hoskonen, Halme, Peltola; Soiri, Lingman, Vaananen, Hetemaj (23′ st. Boujellab), Browne; Hostikka, Olusanya (1′ st. Abubakari). All.: Toni Koskela

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio; Zalewski, Mancini, Smalling, Vina; Camara (32′ st. Shomurodov), Cristante (38′ st. Kumbulla); Volpato (32′ st. Faticanti), Pellegrini (32′ st. Bove), El Shaarawy (43′ st. Spinazzola); Abraham. All.: José Mourinho

Marcatori: 41′ pt. Abraham (R), 9′ st. Hetemaj (H), 17′ st. El Shaarawy (R)

Arbitro: Tiago Martins (POR)

Note: Ammoniti: Mancini (R), Rui Patricio (R), Spinazzola (R), Halme (H)

HJK-Roma, le pagelle della Roma

Volpato 6: Mourinho lo getta nella mischia un po’ a sorpresa e il primo a essere un po’ spiazzato è lo stesso giovane talento giallorosso. Gara troppo timida e pochi spunti.

Abraham 7: Segna un gol e mezzo, prova il dribbling e si vede spesso e volentieri a rientrare per dare una mano in difesa. Può essere la serata della risalita per l’inglese.

Pellegrini 7: Con El Shaarawy (7) è il primo a difendere e il primo a costruire. I suoi calci piazzati scatenano puntualmente il panico nella retroguardia di casa.

Mancini 5,5: Dalle sue parti non arrivano molti palloni, ma sul gol di Hetemaj concede davvero troppo spazio e scivola, ingannando di fatto Rui Patrizio.

Vina 5: Ha l’occasione per mettersi in mostra, ma non la sfrutta nel migliore dei modi. Quando arriva sul fondo non riesce mai a essere pericoloso, quando è chiamato a coprire è sempre fuori posizione e concede troppo spazio ai finlandesi.

HJK-Roma, la pagella dell’arbitro

Buona gara di Tiago Martins che sbaglia poco aiutato dai ventidue in campo. VOTO 6 Aiutato dal VAR annulla, giustamente, il gol del possibile 1-0 messo a segno da Bryan Cristante e il 2-2 di Browne.

Roma, settimana decisiva

Il successo in Finlandia cambia poco per la Roma che, dopo aver perso in Bulgaria, contro il Ludogorets all’Olimpico il prossimo 3 novembre è chiamata a vincere. Prima, però, c’è da tornare a vincere anche in campionato per lasciarsi alle spalle il ko casalingo contro il Napoli e tornare a pensare in grande. L’Hellas a Verona il 30 ottobre può essere il trampolino di lancio per arrivare al derby con la Lazio del 6 novembre al meglio. La stagione dei giallorossi può cambiare in una settimana.