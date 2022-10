23-10-2022 23:47

Roma-Napoli, Mourinho: “Sensazioni positive per la prossima partita”

A livello offensivo, Mourinho spiega che “mi aspettavo di più. Nel secondo tempo abbiamo avuto occasioni noi in 2 contro 1 e invece abbiamo perso palla senza puntare l’area. Era una partita difficile contro una grande squadra. Abbiamo avuto tante ammonizioni. Non voglio parlare dell’arbitro. Irrati è un bravo arbitro, equilibrato non solo nelle nostre partite. Ci sono state delle cose che non mi sono piaciute ma ho parlato con lui dopo la partita. Il dominio nel campo, il Napoli lo ha avuto dopo 65 minuti, perché noi eravamo stanchi. Nel primo tempo abbiamo controllato, abbiamo fatto una buona partita per le nostre potenzialità. In linea di massima non mi piace tornare a casa dopo una sconfitta, ma ho sensazioni positive. Giovedì c’è un’altra partita e ci possiamo riscattare”. Roma-Napoli: Mourinho: “Al momento non c’è tanta qualità”