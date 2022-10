Roma, Belotti: "Sapevo che ritrovare la forma migliore sarebbe stato un percorso lungo"

05-10-2022 14:39

Andrea Belotti è intervenuto, in compagnia di José Mourinho, nella conferenza di presentazione del match di Europa League che domani sera (giovedì 6 ottobre) opporrà la Roma al Betis Siviglia (fischio d’inizio alle 21 allo stadio Olimpico): “Sapevo che riprendere la condizione migliore non sarebbe stato un gioco da ragazzi“.

Il Gallo ex Toro ha proseguire: “Io però non mi sono mai tirato indietro e ho sempre dato e fatto qualcosa di più per accelerare i tempi. Ora mi sento bene, però il giudizio, è chiaro, lo dà il campo. Le parole se le porta via il vento, quando in partita fai la prestazione, significa che ti senti bene ed è tutto a posto“.