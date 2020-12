Roma, Borja Mayoral: "Mi sento a mio agio"

Borja Mayoral, attaccante arrivato in estate per il ruolo di vice-Dzeko, ha parlato in conferenza stampa prima della partita di Europa League contro il CSKA Sofia:

“Mi sento a mio agio nel sistema di gioco, ho giocato con diversi sistemi in carriera e ho dimostrato di sapermi adattare a tutte le situazioni: al Levante giocavamo con due punte, mentre al Real Madrid il sistema prevedeva un’unica punta”.

La sua determinazione e la sua voglia di giocare poi farà sicuramente piacere ai tifosi giallorossi:

“Spero sempre di partire titolare, affronto le partite con questo spirito e con questa mentalità. La decisione spetta al mister, cerco di sfruttare le occasioni che mi vengono concesse cercando sempre di dare il massimo”.

