Roma-Braga, moviola: beffa sul gol annullato, l’espulsione e quei cartellini sbagliati

La prova dell’arbitro Siebert all’Olimpico in Europa League analizzata ai raggi X, il fischietto tedesco ha estratto quattro cartellini

Berlinese, 40 anni, Daniel Siebert – l’arbitro scelto dall’Uefa per Roma-Braga, si ricorda anche per una frase di fine 2014, quando la federazione tedesca ne aveva ufficializzato la nomina di internazionale per l’anno successivo. “Non ho mai diretto la partita perfetta”. Da allora, la sua crescita è stata inarrestabile: le tre direzioni agli Europei 2021, la promozione nel gruppo élite degli arbitri Uefa, la chiamata per i Mondiali in Qatar e tante gare internazionali di prestigio (anche gestite male, come Milan-Chelsea del 2022) ma come se l’è cavata ieri il fischietto tedesco all’Olimpico?

I precedenti di Siebert con la Roma

E’ stata la prima volta per Siebert con il club giallorosso.

L’arbitro ha ammonito 3 giocatori e ne ha espulso uno

Coadiuvato dagli assistenti Seidel e Foltyn con Schlager IV uomo, Storks al Var e Dankert all’Avar, l’arbitro ha ammonito Fernandes, Horta e Hummels ed ha espulso Matheus

Roma-Braga, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi della gara. Al 32′ giallo per Roger Fernandes, autore di un fallo piuttosto netto su Zalewski al limite dell’area portoghese. Al 43′ manca un giallo a Olivera per un pestone su Dybala che lo aveva aggirato in dribbling. Al 50′ Horta fa fallo su Pellegrini e viene ammonito da Siebert, decisione severa. Al 51′ Ndicka calcia col sinistro da dentro l’area, la palla finisce tra i piedi di Mancini che insacca da due passi. Si alza però la bandierina dell’assistente di Siebert. Decisione confermata anche dalla sala VAR, Mancini era nettamente oltre l’ultimo difensore avversario. Al 55′ Matheus esce a vuoto ma viene salvato da un compagno, la palla rimbalza in area senza deviazioni coi giallorossi che chiedono un tocco di mano di Fernandes, parso però totalmente congruo con la postura del difensore.

Al 68′ Ndicka lancia lungo per Abdulhamid, Matheus esce dalla propria area alla disperata e tocca la palla con la mano. Siebert non ha dubbi ed espelle l’estremo difensore del Braga. Espulsione confermata dal VAR, Braga in dieci per gli ultimi 20 minuti più recupero. Al 72′ Hummels spende il fallo per fermare la ripartenza di El Ouazzani in campo aperto. Siebert lo ammonisce. Roma-Braga finisce 3-0.