Roma, Brighton nella bufera: De Zerbi conteso tra City e United, stagione finita per l'asso Mitoma 

Secondo la stampa inglese il tecnico bresciano al centro di un derby tra i due club di Manchester per la prossima stagione. Intanto si ferma il trequartista giapponese

27-02-2024 17:28

Il Brighton che affronterà la Roma negli ottavi di Europa League non sta vivendo di certo il suo miglior momento: i Seagulls hanno perso per un grave infbortunio il trequartista giapponese Mitoma, tra i migliori finora, mentre continuano a circolare voci sull’addio di De Zerbi, conteso secondo la stampa di Manchester da City e United.

Brighton, grave infortunio per Mitoma

Il Brighton che affronterà la Roma sembra attanagliato da diversi problemi. Dopo i risultati altalenanti dell’ultimo mese – i Seagulls hanno vinto solo 2 delle ultime 5 partite in Premier, con 2 k.o. e un pareggio – Roberto De Zerbi ha incassato oggi la notizia del grave infortunio di Kaoru Mitoma, giocatore chiave per il tecnico bresciano: la stagione del 26enne trequartista giapponese potrebbe essere finita.

Brighton, stagione finita per Mitoma

Ad ammetterlo è stato lo stesso De Zerbi nella conferenza stampa alla vigilia della gara di domani contro il Wolverhampton. “Temo che abbiamo perso Karou Mitoma per il resto della stagione”, le parole dell’allenatore, che nella scorsa annata ha trasformato il giapponese in un giocatore chiave del Brighton: veloce, tecnico, specialista del dribbling, Mitoma ha messo insieme 7 gol e 5 assist in 33 gare di Premier League, risultando tra i migliori in assoluto nel Brighton. Quest’anno una serie di infortuni l’ha limitato (3 gol e 4 assist in 19 partite), l’ultimo potrebbe averlo fermato fino a giugno.

De Zerbi conteso tra United e City

Ma non è solo Mitoma l’unico problema del Brighton. L’interesse dei top club internazionali su Roberto De Zerbi si moltiplica e i tifosi temono che l’allenatore possa distrarsi e poi dire addio a fine stagione. Secondo il Manchester Evening News, il Manchester United sta pensando proprio all’ex tecnico del Sassuolo per sostituire Erik Ten Hag nella prossima stagione. Ma su De Zerbi si sarebbe acceso un vero e proprio derby tra i club di Manchester: il City vorrebbe De Zerbi per rimpiazzare Pep Guardiola, in caso di addio del catalano.