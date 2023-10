Cafu fa causa alla Roma: l'ex giallorosso chiede un maxi risarcimento da 12 milioni di euro

Marcos Cafu pronto a fare causa alla Roma per una questione di diritti d'immagine. La richiesta del brasiliano si aggira attorno ai 12 milioni di euro

13-10-2023 20:20

Il grande ex, Marcos Cafu, avrebbe chiesto alla Roma un maxi risarcimento da ben 12 milioni di euro per violazione dei diritti d’immagine. Il brasiliano non avrebbe, infatti, mai ricevuto il denaro pattuito per essersi prestato alla realizzazione di un video promozionale.

Cafu pronto a dare battaglia

Giornata non semplice in casa Roma. Dopo il coinvolgimento di Nikola Zalewski nel caso scommesse, con il nome dell’esterno polacco reso noto da Fabrizio Corona, il club giallorosso si vede costretto a fare i conti con una richiesta di risarcimento da parte del grande ex, Marcos Cafu, pronto a dare battaglia per 11,8 milioni di euro.

Il pendolino brasiliano, che ha vestito i colori giallorossi per sei stagioni, dal 1997 al 2003, vincendo da protagonista anche lo scudetto 2001, va contro il suo ex club. Le motivazioni dietro la richiesta del due volte campione del Mondo alla società dei Friedkin sarebbero da imputare a una questione di diritti d’immagine.

Cafu pronto a fare causa alla Roma

I fatti risalgono al 2019, quando Cafu diviene testimonial del club nella categoria Legend e si presta per un safety video girato a Varsavia in seguito all’accordo raggiunto tra la società giallorossa, che all’epoca era di proprietà di James Pallotta, e Qatar Airways, sponsor della Roma. Da allora, il terzino non si sarebbe visto riconoscere nulla di quanto pattuito in termini di compenso.

In attesa di una mossa del club, che evidentemente non c’è mai stata, Cafu si è rivolto, così, al suo uomo di fiducia nella Capitale, Vincenzo Aliotta, per provare a trovare un’intesa. La situazione di stallo si è, però, letteralmente trascinata all’infinito, costringendo infine il brasiliano a dover, con suo sommo dispiacere, decidere andare contro la società che lo aiutato a diventare il campione che è stato, che nel frattempo è passata sotto la presidenza dei Friedkin.

L’ultima occasione per la Roma

Come rivelato da Il Messaggero, la Roma ha un’ultima possibilità per evitare le vie legali. Affidata all’avvocato Fabrizio Costantini, la vicenda, infatti, potrebbero risolversi con una conciliazione. L’ultima convocazione possibile è fissata per il prossimo 17 novembre, ma difficilmente, visto quanto accaduto fino a oggi, si arriverà a un accordo.

Scaduto quel termine, Cafu non potrà far altro che citare in giudizio sia la Roma, sia la compagnia aerea qatariota. Ma come si arriva alla richiesta da quasi 12 milioni di euro avanzata dall’ex calciatore? Semplice, la somme viene calcolata tenendo conto dei 46 mesi in cui il filmato è stato trasmesso e degli attuali compensi percepiti da Cafu per le sponsorizzazioni.

Intanto, però, la Roma deve fare i conti anche il caso scommesse, che ha visto emergere il nome di Nicola Zalewski.