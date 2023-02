La prova dell'arbitro Fabbri all'Olimpico analizzata ai raggi X dall'esperto di Mediaset Bergonzi

02-02-2023 08:54

Come ha arbitrato Michael Fabbri nel match di coppa Italia di ieri sera all’Olimpico che ha visto la sorprendente vittoria della Cremonese sulla Roma per 2-1? Il fischietto di Ravenna non ha avuto una serata difficilissima, è riuscito quasi sempre a tenere in pugno la gara, fischiando pochi falli. Alla fine sei ammoniti – Rui Patricio (R), Dessers (C), Mancini (R), Aiwu (C), Ferrari (C), Sarr (C) – e un recupero uguale nel primo come nel secondo tempo (4′ pt, 4′ st).

Roma-Cremonese, i precedenti con le due squadre

Quella che ha promosso la Cremonese alle semifinali di coppa Italia è stata la 13esima partita (la prima in coppa Italia) che Fabbri ha arbitrato con la Roma. In precedenza i giallorossi avevano ottenuto con lui in A sette vittorie, due pareggi e tre sconfitte. L’ultimo incontro tra Fabbri e i giallorossi è stato a febbraio 2022 in occasione di Roma-Bologna 0-0. Nelle ultime tre partite arbitrate da lui: due vittorie contro Spezia ed Empoli, e un pareggio con il Bologna. La Cremonese invece era stata arbitrata da Fabbri solamente in tre occasioni, due in Serie B e una in Lega Pro con un bilancio di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

Roma-Cremonese, i casi dubbi

Due i casi principali da moviola. Al 26′ viene ammonito Rui Patricio per un fallo in area di rigore su Dessers. L’arbitro Fabbri concede il penalty alla Cremonese. Al 48′ la squadra di Mourinho chiede un calcio di rigore per due interventi al limite, nella stessa azione, su Pellegrini e Ibanez, nell’area della Cremonese. Fabbri, dopo il consulto con il Var, non concede il penalty.

Roma-Cremonese, il retroscena tra Dessers e Mancini

C’è stato anche un momento di tensione dopo il primo gol ospite, quando Cyriel Dessers ha festeggiato il vantaggio della Cremonese sotto la Curva Sud e Gianluca Mancini non l’ha presa bene. L’arbitro li ha ammoniti entrambi, Cristante ha portato via con la forza il compagno infuriato ma c’è un precedente a chiarire tutto. L’attaccante era la punta centrale del Feyenoord sconfitto a maggio dalla Roma in finale di Conference League e subito dopo la partita denunciò quelli che, a suo dire, erano stati comportamenti poco corretti dei romanisti: “A palla lontana avevo i loro gomiti addosso, tutto era lecito”.

Roma-Cremonese, per Bergonzi c’era il rigore per la Roma

Se in occasione del penalty concesso alla Cremonese l’arbitro Fabbri ha visto bene, non altrettanto in occasione del rigore negato alla Roma. Questo è il parere di Mauro Bergonzi. Il moviolista di Mediaset dice a Canale 5: “Ferrari tocca con il suo scarpino il tacco destro di Pellegrini, che colpisce in anticipo il pallone. L’arbitro avrebbe potuto fischiare il calcio di rigore”.