Roma, playoff Europa League a rischio: gli scenari prima dell’ultima giornata

I giallorossi si sono complicati la vita con la sconfitta in Olanda contro l'Az Alkmaar: cosa serve a Ranieri per centrare i playoff di Europa League

Stessa città, scenari opposti. Lazio e Roma, i due volti della Capitale. Se le aquile di Baroni ha conquistato in scioltezza l’accesso diretto agli ottavi di Europa League guardando tutti dall’alto in basso, i giallorossi si giocano tutto nell’ultima giornata. Dopo il flop in Olanda, il rischio di restar fuori dalla competizione continentale è più che mai concreto.

Roma, il flop con l’Az Alkmaar può costare caro

L’undici di Ranieri si era presentato nella tana dell’Az Alkmaar forte dei sei risultati utili consecutivi ottenuti tra Coppa Italia e campionato e dei quattro in Europa League. Ma il rettangolo verde ha il potere di azzerare le statistiche e il gol di Parrott nel finale di partite non solo ha estromesso la Roma dalla corsa alla qualificazione agli ottavi, ma rischia seriamente di compromettere pure il pass per i playoff.

Con 9 punti, frutto di due vittorie, tre pareggi e due sconfitte, i giallorossi si ritrovano al 21esimo posto e con il fiato sul collo di Porto (8), Twente (7) e Braga (7), ossia le prime tre squadre appena fuori dalla zona che conduce ai playoff. Insomma, gli ultimi 90 minuti saranno decisivi per il futuro europeo di Dybala e compagni.

Europa League, tutto con l’Eintracht: gli scenari

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 30 gennaio, quando la Roma ospiterà i tedeschi dell’Eintracht Francoforte, secondi in classifica a quota 16 ma non ancora certi della qualificazione diretta agli ottavi, in un match da dentro o fuori all’Olimpico.

Un solo risultato consentirebbe ai capitolini di garantirsi un posto nei playoff: la vittoria. Con i tre punti, infatti, i giallorossi conserverebbero o migliorerebbero la propria posizione, giocandosi poi gli ottavi agli spareggi in programma nel mese di febbraio,

Roma, che cosa succede in caso di pareggio o ko

Ben diverso, invece, lo scenario in caso di segno X o sconfitta contro i rossoneri di Germania. Se la sfida con l’Eintracht dovesse finire in pareggio, la Roma salirebbe a quota 10, eventualità che darebbe l’assist al Porto per il sorpasso. Dunque, Ranieri dovrebbe soltanto sperare nel mancato successo dei biancoblù contro il Maccabi Tel Aviv.

Occhio, perché tornerebbero in corsa anche Twente (in casa col Besiktas) e Braga (in casa con la Lazio), che, però, dovrebbero vincere con cinque e addirittura sette gol di scarto per vantare una differenza reti migliore della Roma e mettere la freccia come da regolamento. In caso di ko, servirebbe un mezzo miracolo per rientrare tra le 16 che voleranno ai playoff, a partire dalla sconfitta del Porto contro la compagine israeliana. In caso di arrivo a pari punti sarebbe premiato il club con la migliore differenza reti: al momento i giallorossi (+2) sono avanti di una rete rispetto ai portoghesi (+1).